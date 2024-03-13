Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240313/aviakompanii-846234679.html
Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний
Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний - 13.03.2024, ПРАЙМ
Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний
Российские авиакомпании в 2024 году, как ожидается, перевезут около 114 миллионов пассажиров, что на 8% выше показателя 2023 года, говорится в исследовании... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:31+0300
2024-03-13T05:31+0300
экономика
авиакомпании
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_d5c22d60efb450dcaa8abfac8812ff09.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2024 году, как ожидается, перевезут около 114 миллионов пассажиров, что на 8% выше показателя 2023 года, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Ожидается, что в 2024 году сохранится положительный тренд: пассажиропоток вырастет на 8% к уровню 2023 года и составит около 114 миллионов человек", - говорится в материалах. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в 2023 году отечественные авиакомпании перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
https://1prime.ru/20240229/845731989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/42/841424235_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_db25204ec82c9d97e02f4abaab1568f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиакомпании, россия
Экономика, авиакомпании, РОССИЯ
05:31 13.03.2024
 
Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний

ГТЛК: рост пассажиропотока авиакомпаний РФ в 2024 году ожидается на уровне 8 процентов

© Unsplash/Niels BaarsСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Niels Baars
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2024 году, как ожидается, перевезут около 114 миллионов пассажиров, что на 8% выше показателя 2023 года, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Ожидается, что в 2024 году сохранится положительный тренд: пассажиропоток вырастет на 8% к уровню 2023 года и составит около 114 миллионов человек", - говорится в материалах.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в 2023 году отечественные авиакомпании перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года.
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
Путин призвал авиакомпании обновлять парк отечественными самолетами
29 февраля, 14:28
"Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
 
ЭкономикаавиакомпанииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала