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Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний

Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний - 13.03.2024, ПРАЙМ

Спрогнозирована динамика пассажиропотока российских авиакомпаний

Российские авиакомпании в 2024 году, как ожидается, перевезут около 114 миллионов пассажиров, что на 8% выше показателя 2023 года, говорится в исследовании... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:31+0300

2024-03-13T05:31+0300

2024-03-13T05:31+0300

экономика

авиакомпании

россия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в 2024 году, как ожидается, перевезут около 114 миллионов пассажиров, что на 8% выше показателя 2023 года, говорится в исследовании Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Ожидается, что в 2024 году сохранится положительный тренд: пассажиропоток вырастет на 8% к уровню 2023 года и составит около 114 миллионов человек", - говорится в материалах. Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в 2023 году отечественные авиакомпании перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.

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авиакомпании, россия