https://1prime.ru/20240313/avtomobil-846271192.html

В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины

В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины - 13.03.2024, ПРАЙМ

В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины

Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:32+0300

2024-03-13T17:32+0300

2024-03-13T17:32+0300

россия

цена

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной экономике.Аналитики ЦБ указывают, что рост цен на новые легковые автомобили в 2024 году составил 12%, отечественные автомобили стали дороже на 18%. Основной причиной роста цен является сохраняющийся высокий спрос при зависимости российских автопроизводителей от импортных комплектующих.Кроме того, одной из острых проблем в автомобильной отрасли остается нехватка персонала, особенно квалифицированного.Стоимость импортных автомобилей выросла относительно слабо — 4%, сдерживающий эффект оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы.По данным крупных дилеров, в начале текущего года на складах в Москве и Московской области скопилось около 200 тысяч автомобилей, такое же количество находится в пути из стран-поставщиков, что сопоставимо с объемом продаж новых автомобилей на российском рынке за несколько месяцев. Отмечается, что китайские автопроизводители в 2024 г. планируют нарастить импорт, а также выпуск автомобилей на территории России.

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россия, цена