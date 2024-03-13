https://1prime.ru/20240313/avtomobil-846271192.html
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины - 13.03.2024, ПРАЙМ
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины
Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:32+0300
2024-03-13T17:32+0300
2024-03-13T17:32+0300
россия
цена
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/05/842620581_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_d33078eedde0a8df83cfdd992c500493.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной экономике.Аналитики ЦБ указывают, что рост цен на новые легковые автомобили в 2024 году составил 12%, отечественные автомобили стали дороже на 18%. Основной причиной роста цен является сохраняющийся высокий спрос при зависимости российских автопроизводителей от импортных комплектующих.Кроме того, одной из острых проблем в автомобильной отрасли остается нехватка персонала, особенно квалифицированного.Стоимость импортных автомобилей выросла относительно слабо — 4%, сдерживающий эффект оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы.По данным крупных дилеров, в начале текущего года на складах в Москве и Московской области скопилось около 200 тысяч автомобилей, такое же количество находится в пути из стран-поставщиков, что сопоставимо с объемом продаж новых автомобилей на российском рынке за несколько месяцев. Отмечается, что китайские автопроизводители в 2024 г. планируют нарастить импорт, а также выпуск автомобилей на территории России.
https://1prime.ru/20240313/auto-846245871.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/05/842620581_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_e9bc5ba20e4f1f4c0934fa2364dbd74d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цена
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины
ЦБ: рост цен на машины в России сдерживают большие складские запасы у дилеров
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ.
Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе
Центробанка о региональной экономике.
Аналитики ЦБ указывают, что рост цен на новые легковые автомобили в 2024 году составил 12%, отечественные автомобили стали дороже на 18%. Основной причиной роста цен является сохраняющийся высокий спрос при зависимости российских автопроизводителей от импортных комплектующих.
Кроме того, одной из острых проблем в автомобильной отрасли остается нехватка персонала, особенно квалифицированного.
Стоимость импортных автомобилей выросла относительно слабо — 4%, сдерживающий эффект оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы.
По данным крупных дилеров, в начале текущего года на складах в Москве и Московской области скопилось около 200 тысяч автомобилей, такое же количество находится в пути из стран-поставщиков, что сопоставимо с объемом продаж новых автомобилей на российском рынке за несколько месяцев.
Отмечается, что китайские автопроизводители в 2024 г. планируют нарастить импорт, а также выпуск автомобилей на территории России.
"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте