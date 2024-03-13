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В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины - 13.03.2024, ПРАЙМ
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины
Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:32+0300
2024-03-13T17:32+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной экономике.Аналитики ЦБ указывают, что рост цен на новые легковые автомобили в 2024 году составил 12%, отечественные автомобили стали дороже на 18%. Основной причиной роста цен является сохраняющийся высокий спрос при зависимости российских автопроизводителей от импортных комплектующих.Кроме того, одной из острых проблем в автомобильной отрасли остается нехватка персонала, особенно квалифицированного.Стоимость импортных автомобилей выросла относительно слабо — 4%, сдерживающий эффект оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы.По данным крупных дилеров, в начале текущего года на складах в Москве и Московской области скопилось около 200 тысяч автомобилей, такое же количество находится в пути из стран-поставщиков, что сопоставимо с объемом продаж новых автомобилей на российском рынке за несколько месяцев. Отмечается, что китайские автопроизводители в 2024 г. планируют нарастить импорт, а также выпуск автомобилей на территории России.
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россия, цена
РОССИЯ, цена
17:32 13.03.2024
 
В России назвали факторы, сдерживающие цены на машины

ЦБ: рост цен на машины в России сдерживают большие складские запасы у дилеров

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульный автомобиль компактный кроссовер Nissan Juke
Праворульный автомобиль компактный кроссовер Nissan Juke - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Аналитики Банка России назвали факторы, сдерживающие рост цен на автомобили на отечественном рынке. Данные приводятся в докладе Центробанка о региональной экономике.
Аналитики ЦБ указывают, что рост цен на новые легковые автомобили в 2024 году составил 12%, отечественные автомобили стали дороже на 18%. Основной причиной роста цен является сохраняющийся высокий спрос при зависимости российских автопроизводителей от импортных комплектующих.
Кроме того, одной из острых проблем в автомобильной отрасли остается нехватка персонала, особенно квалифицированного.
Стоимость импортных автомобилей выросла относительно слабо — 4%, сдерживающий эффект оказали укрепление рубля в конце 2023 года и значительные складские запасы.
По данным крупных дилеров, в начале текущего года на складах в Москве и Московской области скопилось около 200 тысяч автомобилей, такое же количество находится в пути из стран-поставщиков, что сопоставимо с объемом продаж новых автомобилей на российском рынке за несколько месяцев.
Отмечается, что китайские автопроизводители в 2024 г. планируют нарастить импорт, а также выпуск автомобилей на территории России.
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