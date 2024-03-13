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Разработанное "Гознаком" ПО для банкоматов прошло сертификацию ЦБ

Разработанное "Гознаком" ПО для банкоматов прошло сертификацию ЦБ - 13.03.2024, ПРАЙМ

Разработанное "Гознаком" ПО для банкоматов прошло сертификацию ЦБ

ЦБ впервые сертифицировал банкомат с модулем определения подлинности банкнот Банка России, который работает на полностью отечественном программном обеспечении и | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T14:09+0300

2024-03-13T14:09+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ впервые сертифицировал банкомат с модулем определения подлинности банкнот Банка России, который работает на полностью отечественном программном обеспечении и разработано "Гознаком", банкоматы способны принимать и выдавать любые банкноты, включая 100 и 5000 рублей нового образца, говорится в сообщении предприятия."Банк России впервые сертифицировал банкомат с модулем определения подлинности банкнот Банка России, который работает на полностью отечественном программном обеспечении. Благодаря этому ПО, разработанному "Гознаком", банкоматы способны принимать и выдавать любые новые российские банкноты, включая 100 и 5000 рублей нового образца", - сказано в сообщении.Как ранее сообщало предприятие, программное обеспечение каждого банкомата содержит в себе так называемые "шаблоны банкнот" - файлы с визуальными образами банкнот, благодаря которым осуществляется их автоматическое распознавание и проверка на подлинность. А после того как иностранные поставщики прекратили техническую поддержку банкоматов на территории России возникла проблема с обновлением их ПО и добавлением в них новых образов банкнот.Отмечается, что ЦБ также авторизовал АО "Гознак" в качестве первого отечественного разработчика таких "шаблонов", которые требуются банкоматам для работы с новыми банкнотами.Массовое внедрение программного решения планируется после завершения этапа опытной эксплуатации, который может занять несколько недель. В итоге "Гознак" ожидает, что внедрение сертифицированного программного решения позволит обновить ПО более 60% банкоматов по всей стране, в первую очередь – в крупнейших банках.

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