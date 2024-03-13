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В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник

В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник

На подлёте к нефтезаводу в Ленинградской области сбит беспилотный летательный аппарат, предприятие работает штатно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:06+0300

2024-03-13T08:06+0300

2024-03-13T08:06+0300

энергетика

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - ПРАЙМ. На подлёте к нефтезаводу в Ленинградской области сбит беспилотный летательный аппарат, предприятие работает штатно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет, последствия в месте падения локализованы и устранены.

https://1prime.ru/20240312/846193517.html

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ленинградская область