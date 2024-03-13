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В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник
В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник
На подлёте к нефтезаводу в Ленинградской области сбит беспилотный летательный аппарат, предприятие работает штатно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:06+0300
2024-03-13T08:06+0300
2024-03-13T08:06+0300
энергетика
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - ПРАЙМ. На подлёте к нефтезаводу в Ленинградской области сбит беспилотный летательный аппарат, предприятие работает штатно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет, последствия в месте падения локализованы и устранены.
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ленинградская область
Энергетика, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Ленобласти на подлете к нефтезаводу сбили беспилотник
Губернатор Ленобласти Дрозденко: на подлете к нефтезаводу в Киришах сбили беспилотник
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - ПРАЙМ. На подлёте к нефтезаводу в Ленинградской области сбит беспилотный летательный аппарат, предприятие работает штатно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Средствами поражения мобильной группы в Киришском районе на подлете к заводу КИНЕФ сбит БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет, последствия в месте падения локализованы и устранены.
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