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СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ
Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:13+0300
2024-03-13T13:13+0300
россия
украина
нпз
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники."Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - цитирует издание источник.Уточняется, что СБУ продолжает удары по НПЗ в рамках своей специальной операции. По словам источника, представители спецслужбы системно реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала России".Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани произошло возгорание из-за атаки четырех украинских дронов, в результате чего три человека получили осколочные ранения. Однако удару подвергся не только рязанский НПЗ. Так, 12 марта украинские дроны атаковали город Кстово Нижегородской области, в результате на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло возгорание. Позднее возгорание произошло на нефтебазе в Орле Сообащлось, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА.
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россия, украина, нпз
РОССИЯ, УКРАИНА, НПЗ
13:13 13.03.2024
 
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ

Укринформ: СБУ взяла на себя ответственность за атаку на три НПЗ в России

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОмский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").
Омский нефтеперерабатывающий завод Сибирской нефтяной компании (ныне Газпром нефть). - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники.
"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - цитирует издание источник.
Уточняется, что СБУ продолжает удары по НПЗ в рамках своей специальной операции. По словам источника, представители спецслужбы системно реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала России".
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Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани произошло возгорание из-за атаки четырех украинских дронов, в результате чего три человека получили осколочные ранения.
Однако удару подвергся не только рязанский НПЗ. Так, 12 марта украинские дроны атаковали город Кстово Нижегородской области, в результате на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло возгорание. Позднее возгорание произошло на нефтебазе в Орле Сообащлось, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА.
 
РОССИЯУКРАИНАНПЗ
 
 
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