https://1prime.ru/20240313/bespilotniki-846251991.html
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ
Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:13+0300
2024-03-13T13:13+0300
2024-03-13T13:13+0300
россия
украина
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/83319/68/833196835_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_850cd356b1bc95b46b1f93061b3b8878.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники."Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - цитирует издание источник.Уточняется, что СБУ продолжает удары по НПЗ в рамках своей специальной операции. По словам источника, представители спецслужбы системно реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала России".Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани произошло возгорание из-за атаки четырех украинских дронов, в результате чего три человека получили осколочные ранения. Однако удару подвергся не только рязанский НПЗ. Так, 12 марта украинские дроны атаковали город Кстово Нижегородской области, в результате на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло возгорание. Позднее возгорание произошло на нефтебазе в Орле Сообащлось, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА.
https://1prime.ru/20240313/pozhar-846238494.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83319/68/833196835_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_ff6b0eabd26ad4624c2fb7f401dd92c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, нпз
СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ
Укринформ: СБУ взяла на себя ответственность за атаку на три НПЗ в России
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало
агентство Укринформ, ссылаясь на источники.
"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - цитирует издание источник.
Уточняется, что СБУ продолжает удары по НПЗ в рамках своей специальной операции. По словам источника, представители спецслужбы системно реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала России".
Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар
Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани произошло возгорание из-за атаки четырех украинских дронов, в результате чего три человека получили осколочные ранения.
Однако удару подвергся не только рязанский НПЗ. Так, 12 марта украинские дроны атаковали город Кстово Нижегородской области, в результате на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло возгорание. Позднее возгорание произошло на нефтебазе в Орле Сообащлось, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА.