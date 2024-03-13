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СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ

СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ

СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ, пишет СМИ

Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники. | 13.03.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ответственность за атаку три нефтеперерабатывающих завода в России взяла на себя СБУ, рассказало агентство Укринформ, ссылаясь на источники."Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - цитирует издание источник.Уточняется, что СБУ продолжает удары по НПЗ в рамках своей специальной операции. По словам источника, представители спецслужбы системно реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала России".Ранее сообщалось, что на нефтезаводе в Рязани произошло возгорание из-за атаки четырех украинских дронов, в результате чего три человека получили осколочные ранения. Однако удару подвергся не только рязанский НПЗ. Так, 12 марта украинские дроны атаковали город Кстово Нижегородской области, в результате на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло возгорание. Позднее возгорание произошло на нефтебазе в Орле Сообащлось, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке БПЛА.

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