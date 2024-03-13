https://1prime.ru/20240313/britaniya-846234906.html

СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit

СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit - 13.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit

Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:35+0300

2024-03-13T05:35+0300

2024-03-13T05:35+0300

экономика

великобритания

торговля

brexit

https://cdnn.1prime.ru/img/83299/66/832996686_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_96abee06629adb6a9b85b849d22b2eb5.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора международного биржевого оператора Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречера. "После выхода из единого рынка Великобритания потеряла свою ценность как торговый центр, а неопределенность в отношении некоторых нормативных актов после Brexit затрудняет инвестирование в британские предприятия", - пишет издание со ссылкой на Спречера. По мнению Спречера, чиновники в Великобритании еще не определились с тем, как будет выглядеть страна в период после Brexit с точки зрения регулирования, поэтому инвесторам сложно принимать решения относительно Британии. Также он сказал, что теперь, будучи американским бизнесменом, он воспринимает Великобританию как чужую страну, и что, по его мнению, делать инвестиции в США проще. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://1prime.ru/20240221/843128869.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, торговля, brexit