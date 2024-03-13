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СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit
СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit - 13.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit
Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:35+0300
2024-03-13T05:35+0300
2024-03-13T05:35+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора международного биржевого оператора Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречера. "После выхода из единого рынка Великобритания потеряла свою ценность как торговый центр, а неопределенность в отношении некоторых нормативных актов после Brexit затрудняет инвестирование в британские предприятия", - пишет издание со ссылкой на Спречера. По мнению Спречера, чиновники в Великобритании еще не определились с тем, как будет выглядеть страна в период после Brexit с точки зрения регулирования, поэтому инвесторам сложно принимать решения относительно Британии. Также он сказал, что теперь, будучи американским бизнесменом, он воспринимает Великобританию как чужую страну, и что, по его мнению, делать инвестиции в США проще. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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великобритания, торговля, brexit
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, торговля, Brexit
СМИ: Британия перестала быть значимым торговым центром из-за Brexit
FT: Великобритания перестала быть значимым торговым центром вследствие Brexit
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия, сообщает газета Financial Times со ссылкой на исполнительного директора международного биржевого оператора Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречера.
"После выхода из единого рынка Великобритания потеряла свою ценность как торговый центр, а неопределенность в отношении некоторых нормативных актов после Brexit затрудняет инвестирование в британские предприятия", - пишет издание со ссылкой на Спречера.
По мнению Спречера, чиновники в Великобритании еще не определились с тем, как будет выглядеть страна в период после Brexit с точки зрения регулирования, поэтому инвесторам сложно принимать решения относительно Британии. Также он сказал, что теперь, будучи американским бизнесменом, он воспринимает Великобританию как чужую страну, и что, по его мнению, делать инвестиции в США проще.
Стало известно, сколько потеряли британские экспортеры из-за Brexit
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23.00 по местному времени страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.