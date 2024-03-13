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Bloomberg: в Дании начнут призывать женщин в армию
Bloomberg: в Дании начнут призывать женщин в армию - 13.03.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: в Дании начнут призывать женщин в армию
Правительство Дании представило план по увеличению расходов на оборону более чем на 40 миллиардов крон (6 миллиардов долларов) до 2028 года и заявило, что... | 13.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство Дании представило план по увеличению расходов на оборону более чем на 40 миллиардов крон (6 миллиардов долларов) до 2028 года и заявило, что начнет призывать женщин в армию, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, сообщает Bloomberg.Согласно изданию, расходы на оборону будут финансироваться преимущественно за счет увеличения государственного долга, об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.По ее словам, численность вооруженных сил также будет увеличена за счет обязательного призыва женщин на военную службу с 2026 года, что, в свою очередь, будет соответствовать ценностям гендерного равенства в стране. В издании отметили, что в настоящее время женщины могут поступить на службу в армии на добровольной основе.Кроме того, согласно публикации, подобные решения датские власти принимают из-за опасений прихода к власти в США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что позволит России "делать все, что угодно" со странами, которые не выполняют обязательства, указанные в договоре НАТО. Эти обязательства включают в себя расходы на оборону в размере двух процентов ВВП.Несмотря на то, что Дания не смогла добиться этого показателя, она оставалась среди крупнейших доноров помощи Киеву. По словам датского премьера, новый бюджет означает, что в этом году Дания будет тратить на оборону 2,4% своего ВВП, включая украинскую помощь, а в следующем году - 2% без учета дотаций.
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ДАНИЯ, УКРАИНА, армия, Новости, Вооружения
Bloomberg: в Дании начнут призывать женщин в армию
Bloomberg: в Дании начнут призывать в армию женщин, чтобы противостоять российской угрозе
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Правительство Дании представило план по увеличению расходов на оборону более чем на 40 миллиардов крон (6 миллиардов долларов) до 2028 года и заявило, что начнет призывать женщин в армию, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России, сообщает
Bloomberg.
Согласно изданию, расходы на оборону будут финансироваться преимущественно за счет увеличения государственного долга, об этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен.
По ее словам, численность вооруженных сил также будет увеличена за счет обязательного призыва женщин на военную службу с 2026 года, что, в свою очередь, будет соответствовать ценностям гендерного равенства в стране. В издании отметили, что в настоящее время женщины могут поступить на службу в армии на добровольной основе.
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Кроме того, согласно публикации, подобные решения датские власти принимают из-за опасений прихода к власти в США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что позволит России "делать все, что угодно" со странами, которые не выполняют обязательства, указанные в договоре НАТО. Эти обязательства включают в себя расходы на оборону в размере двух процентов ВВП.
Несмотря на то, что Дания не смогла добиться этого показателя, она оставалась среди крупнейших доноров помощи Киеву. По словам датского премьера, новый бюджет означает, что в этом году Дания будет тратить на оборону 2,4% своего ВВП, включая украинскую помощь, а в следующем году - 2% без учета дотаций.