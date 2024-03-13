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De Beers нарастила продажи алмазов на 15 процентов
De Beers нарастила продажи алмазов на 15 процентов - 13.03.2024, ПРАЙМ
De Beers нарастила продажи алмазов на 15 процентов
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов во втором бизнес-цикле текущего года (с 31 января по 12 марта) на 15% по сравнению... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:42+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов во втором бизнес-цикле текущего года (с 31 января по 12 марта) на 15% по сравнению с предыдущим циклом - до 430 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Предыдущий, первый бизнес-цикл 2024 года, длился с 21 декабря по 30 января. Продажи за тот период составили 374 миллиона долларов. В годовом выражении продажи алмазов De Beers во втором бизнес-цикле снизились на 13,5%. Годом ранее показатель составлял 497 миллионов долларов. "Я рад видеть дальнейшее увеличение спроса на необработанные алмазы De Beers во втором цикле продаж 2024 года. Однако сохраняющаяся экономическая неопределенность в США привела к тому, что ритейлеры... пополняют запасы после праздничного сезона 2023 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook). Глава De Beers отмечает, что потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами растет в Индии, но остается слабым в Китае. В целом компания ожидает постепенного восстановления спроса на необработанные алмазы в текущем году. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.
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алмазы, новости
De Beers нарастила продажи алмазов на 15 процентов
De Beers за последние шесть недель нарастила продажи алмазов до 430 миллионов долларов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов во втором бизнес-цикле текущего года (с 31 января по 12 марта) на 15% по сравнению с предыдущим циклом - до 430 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании.
Предыдущий, первый бизнес-цикл 2024 года, длился с 21 декабря по 30 января. Продажи за тот период составили 374 миллиона долларов.
В годовом выражении продажи алмазов De Beers во втором бизнес-цикле снизились на 13,5%. Годом ранее показатель составлял 497 миллионов долларов.
"Я рад видеть дальнейшее увеличение спроса на необработанные алмазы De Beers во втором цикле продаж 2024 года. Однако сохраняющаяся экономическая неопределенность в США привела к тому, что ритейлеры... пополняют запасы после праздничного сезона 2023 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Эла Кука (Al Cook).
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Глава De Beers отмечает, что потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами растет в Индии, но остается слабым в Китае. В целом компания ожидает постепенного восстановления спроса на необработанные алмазы в текущем году.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.