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Минфин оценил исполнение федерального бюджета России

Минфин оценил исполнение федерального бюджета России - 13.03.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил исполнение федерального бюджета России

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 марта 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 431,2 миллиарда рублей, или на... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:35+0300

2024-03-13T09:35+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 марта 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 431,2 миллиарда рублей, или на 14,3% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 марта 2024 года, составило 431,2 миллиарда рублей, или 14,3 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении министерства. На 1 марта лидерами по расходованию средств оказались национальные проекты "Культура" и "Наука и университеты" - они исполнены на 44,1% и 33,3% соответственно. Исполнение расходов по национальному проекту "Производительность труда" составило 22,4%, "Здравоохранение" - 20,4%, "Цифровая экономика Российской Федерации" – 18,1%, "Демография" - 17,5%, "Туризм и индустрия гостеприимства" – 15,7%, "Образование" – 12,8%, "Экология" – 12,3%. За ними следуют нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" – 7,9%, "Жилье и городская среда" – 6,4%, "Безопасные качественные дороги" – 6,2%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) – 5,4%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" – 2,6%. Расходы по новому нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" составили 0,9% от годового плана, отметили в Минфине. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что нацпроект по развитию отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России должен заработать в полную силу с 1 января 2024 года. Президент России Владимир Путин в июле просил учитывать реализацию национального проекта по развитию БАС при формировании трехлетнего бюджета.

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