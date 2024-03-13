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Эстония не рекомендует живущим в стране россиянам ездить в РФ на выборы - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Эстония не рекомендует живущим в стране россиянам ездить в РФ на выборы
Эстония не рекомендует живущим в стране россиянам ездить в РФ на выборы - 13.03.2024, ПРАЙМ
Эстония не рекомендует живущим в стране россиянам ездить в РФ на выборы
Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента, заявил в среду глава бюро погранохраны Идаской... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T18:05+0300
2024-03-13T18:05+0300
политика
эстония
выборы президента россии
президентские выборы
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар — ПРАЙМ. Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента, заявил в среду глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. "Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. В день выборов нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено", — сказал Ээрик Пургель порталу Delfi. Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что на выборах президента России проживающим в стране россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в Таллине, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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эстония, выборы президента россии, президентские выборы
Политика, ЭСТОНИЯ, выборы президента России, президентские выборы
18:05 13.03.2024
 
Эстония не рекомендует живущим в стране россиянам ездить в РФ на выборы

Полиция Эстония не рекомендует живущим в стране россиянам ездить в РФ на выборы

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар ПРАЙМ. Полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента, заявил в среду глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.
"Полиция никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. В день выборов нужно быть готовым к задержкам, полиция будет очень тщательно проверять пересекающих границу, а любое использование недопустимой в Эстонии символики запрещено", — сказал Ээрик Пургель порталу Delfi.
Ранее посольство РФ в Эстонии сообщало, что на выборах президента России проживающим в стране россиянам будет предоставлена возможность проголосовать не только в здании дипломатической миссии в Таллине, но и на избирательных участках, специально созданных вблизи пунктов пропуска через государственную границу в Ивангороде, а также населенных пунктах Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области.
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Эстония ассоциирует себя с нацистами, заявила Захарова
11 марта, 10:31
Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
ПолитикаЭСТОНИЯвыборы президента Россиипрезидентские выборы
 
 
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