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ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа

ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа - 13.03.2024, ПРАЙМ

ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа

Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:45+0300

2024-03-13T09:45+0300

2024-03-13T09:45+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, говорится в документе, размещенном в официальном журнале ЕС.Из документа также следует, что "упоминания этих лиц удаляются" из санкционных списков, а "решение вступает в силу на следующий день после публикации".Ранее 12 марта Евросоюз принял решение продлить на шесть месяцев до 15 сентября действующие персональные рестрикции в отношении физических и юридических лиц, аргументировав это подрывом суверенитета Украины указанными лицами.Также отмечалось, что Совет Евросоюза не будет возобновлять ограничения в отношении трех физлиц, а также исключит из списков девять умерших фигурантов. тем не менее, действие санкций все еще распространяется на более чем 2100 физических и юридических лиц.

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