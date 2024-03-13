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ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа - 13.03.2024, ПРАЙМ
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ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа
ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа - 13.03.2024, ПРАЙМ
ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа
Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:45+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, говорится в документе, размещенном в официальном журнале ЕС.Из документа также следует, что "упоминания этих лиц удаляются" из санкционных списков, а "решение вступает в силу на следующий день после публикации".Ранее 12 марта Евросоюз принял решение продлить на шесть месяцев до 15 сентября действующие персональные рестрикции в отношении физических и юридических лиц, аргументировав это подрывом суверенитета Украины указанными лицами.Также отмечалось, что Совет Евросоюза не будет возобновлять ограничения в отношении трех физлиц, а также исключит из списков девять умерших фигурантов. тем не менее, действие санкций все еще распространяется на более чем 2100 физических и юридических лиц.
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новости, россия
Новости, РОССИЯ
09:45 13.03.2024
 
ЕС отменил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Воложа

ЕС исключил из антироссийских санкционных списков экс-главу "Яндекса" Воложа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Европарламента в Брюсселе
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, говорится в документе, размещенном в официальном журнале ЕС.
Из документа также следует, что "упоминания этих лиц удаляются" из санкционных списков, а "решение вступает в силу на следующий день после публикации".
Ранее 12 марта Евросоюз принял решение продлить на шесть месяцев до 15 сентября действующие персональные рестрикции в отношении физических и юридических лиц, аргументировав это подрывом суверенитета Украины указанными лицами.
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Также отмечалось, что Совет Евросоюза не будет возобновлять ограничения в отношении трех физлиц, а также исключит из списков девять умерших фигурантов. тем не менее, действие санкций все еще распространяется на более чем 2100 физических и юридических лиц.
 
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