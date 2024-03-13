Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/euroclear-846234338.html
Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России
Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России - 13.03.2024, ПРАЙМ
Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России
Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем -... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:23+0300
2024-03-13T05:23+0300
замороженные российские активы
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear, передает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника. По данным источника, ЕС в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть средств для поддержки Украины, потому что они должны будут оставаться у Euroclear, чтобы обеспечить "буфер" против ожидаемых ответных мер России, которые могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Как отмечается, Центробанк РФ, который "не признает санкции Запада", может подать иски. Согласно информации агентства, Центробанк России в первую очередь может забрать 33 миллиарда евро активов Euroclear в российской юрисдикции, а после подать иски для конфискации активов в Дубае и Гонконге. Также агентство подчеркивает, что Евросоюзу нужно готовиться к искам западных банков, которые потеряли свои активы. "По сути, это механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен", - сказал неназванный европейский чиновник агентству. По словам источника, если у Euroclear закончится капитал, бельгийскому центральному банку придется отозвать лицензию, что, вероятно, приведет к глобальному финансовому кризису. Также европейский чиновник отметил, что ЕС надеется получить в виде доходов от российских активов за 2024-2027 годы от 15 до 20 миллиардов евро в зависимости от изменений глобальных ставок. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
https://1prime.ru/20240301/finance-845761808.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
замороженные российские активы, санкции против рф
замороженные российские активы, санкции против РФ
05:23 13.03.2024
 
Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России

Reuters: ответ России на изъятие ЕС активов ЦБ РФ может привести к банкротству Euroclear

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear, передает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
По данным источника, ЕС в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть средств для поддержки Украины, потому что они должны будут оставаться у Euroclear, чтобы обеспечить "буфер" против ожидаемых ответных мер России, которые могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Как отмечается, Центробанк РФ, который "не признает санкции Запада", может подать иски. Согласно информации агентства, Центробанк России в первую очередь может забрать 33 миллиарда евро активов Euroclear в российской юрисдикции, а после подать иски для конфискации активов в Дубае и Гонконге. Также агентство подчеркивает, что Евросоюзу нужно готовиться к искам западных банков, которые потеряли свои активы.
"По сути, это механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен", - сказал неназванный европейский чиновник агентству.
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов России, пишут СМИ
1 марта, 09:50
По словам источника, если у Euroclear закончится капитал, бельгийскому центральному банку придется отозвать лицензию, что, вероятно, приведет к глобальному финансовому кризису.
Также европейский чиновник отметил, что ЕС надеется получить в виде доходов от российских активов за 2024-2027 годы от 15 до 20 миллиардов евро в зависимости от изменений глобальных ставок.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
 
замороженные российские активысанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала