https://1prime.ru/20240313/euroclear-846234338.html

Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России

Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России - 13.03.2024, ПРАЙМ

Названы последствия изъятия Евросоюзом активов Банка России

Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем -... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:23+0300

2024-03-13T05:23+0300

2024-03-13T05:23+0300

замороженные российские активы

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Действия России в ответ на изъятие ЕС замороженных активов Центробанка могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - бельгийской Euroclear, передает агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника. По данным источника, ЕС в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть средств для поддержки Украины, потому что они должны будут оставаться у Euroclear, чтобы обеспечить "буфер" против ожидаемых ответных мер России, которые могут дестабилизировать мировую финансовую систему. Как отмечается, Центробанк РФ, который "не признает санкции Запада", может подать иски. Согласно информации агентства, Центробанк России в первую очередь может забрать 33 миллиарда евро активов Euroclear в российской юрисдикции, а после подать иски для конфискации активов в Дубае и Гонконге. Также агентство подчеркивает, что Евросоюзу нужно готовиться к искам западных банков, которые потеряли свои активы. "По сути, это механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен", - сказал неназванный европейский чиновник агентству. По словам источника, если у Euroclear закончится капитал, бельгийскому центральному банку придется отозвать лицензию, что, вероятно, приведет к глобальному финансовому кризису. Также европейский чиновник отметил, что ЕС надеется получить в виде доходов от российских активов за 2024-2027 годы от 15 до 20 миллиардов евро в зависимости от изменений глобальных ставок. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

https://1prime.ru/20240301/finance-845761808.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, санкции против рф