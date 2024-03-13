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Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2024 году

Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2024 году - 13.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить деньги в 2024 году

Сегодня на фоне волатильности курса рубля россияне ищут другиеварианты для инвестирования, поэтому хранение части сбережений в валютах дружественных или... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:40+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сегодня на фоне волатильности курса рубля россияне ищут другиеварианты для инвестирования, поэтому хранение части сбережений в валютах дружественных или нейтральных стран может быть наиболее удачным решением, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с изданием "Российская газета".По словам эксперта, хранить сбережения стоит в валютах, которые являются стабильными относительно доллара и которые являются достаточно ликвидными, чтобы их можно было без значимых потерь обменять на рубли при необходимости. Среди таких валют китайский юань, дирхам ОАЭ и гонконгский доллар.Васильев подчеркнул, что сегодня китайский юань популярен в России, что дает ему определенные преимущества. "Обороты торговли юанем на Мосбирже уже превышают обороты по доллару и евро", - заметил эксперт. Кроме того, курс юаня к доллару является достаточно стабильным относительно доллара.Васильев также отмтеил, что курс дирхама жестко привязан к доллару, поэтому он ведет себя по отношению к рублю так же, как и доллар. Резервы ОАЭ превышают 1,5 триллиона долларов, что обеспечивает стабильность дирхама. Дирхамы могут подойти консервативным инвесторам и людям, которые путешествуют в ОАЭ или ведут бизнес с этой страной. Максимальная доходность по вкладам в дирхамах составляет не более 3% годовых. Наличные дирхамы доступны в России и могут быть свободно покупаемыми и продаваемыми во многих банках.Гонконгский доллар имеет привязку к доллару США и является одной из свободно конвертируемых валют. Недостатками гонконгского доллара являются его низкая ликвидность и отсутствие инструментов в этой валюте в России, отметил аналитик.Другие валюты дружественных стран, такие как индийская рупия, турецкая лира и валюты стран СНГ, могут использоваться в качестве сбережений только при наличии конкретных связей с этими странами и из-за их особенностей, таких как отсутствие свободной конвертируемости и нестабильность по отношению к доллару.

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россия, сбережения, новости