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Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США

Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США

Большая часть военного бюджета Соединенных Штатов "пилится" при выделении финансирования на развертывание военных баз по всему миру, заявил президент России... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:52+0300

2024-03-13T12:52+0300

2024-03-13T12:52+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Большая часть военного бюджета Соединенных Штатов "пилится" при выделении финансирования на развертывание военных баз по всему миру, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым для "России 1" и агентства РИА Новости."Сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание – и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там, как в черную дыру, все уходит – ничего не сосчитать. Там и идет основной "распил", - отметил глава государства.Путин также добавил, что огромные средства тратятся и в ходе производства средств поражения и вооружений в целом.Российский лидер подчеркнул, что благодаря межконтинентальной баллистической ракете "Авангард", Россия "по сути, обнулила" все американские вложения в систему ПРО.Британское издание Daily Mail писало, что "Авангард" является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Как отмечалось в материалах, комплекс способен поразить за 30 минут множество целей, может быть запущен из-за пределов атмосферы земли. кроме того, признавало издание, у запада нет вооружений, способных остановить "Авангард".Ранее военный эксперт Игорь Коротченко отмечал, что Соединенные Штаты стремятся не только к развитию ядерного оружия, но и к превосходству в области высокоточного оружия глобального радиуса действия, что объясняет увеличение бюджета Пентагона.

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