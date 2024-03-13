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Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США
Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США
Большая часть военного бюджета Соединенных Штатов "пилится" при выделении финансирования на развертывание военных баз по всему миру, заявил президент России... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:52+0300
2024-03-13T12:52+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Большая часть военного бюджета Соединенных Штатов "пилится" при выделении финансирования на развертывание военных баз по всему миру, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым для "России 1" и агентства РИА Новости."Сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание – и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там, как в черную дыру, все уходит – ничего не сосчитать. Там и идет основной "распил", - отметил глава государства.Путин также добавил, что огромные средства тратятся и в ходе производства средств поражения и вооружений в целом.Российский лидер подчеркнул, что благодаря межконтинентальной баллистической ракете "Авангард", Россия "по сути, обнулила" все американские вложения в систему ПРО.Британское издание Daily Mail писало, что "Авангард" является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Как отмечалось в материалах, комплекс способен поразить за 30 минут множество целей, может быть запущен из-за пределов атмосферы земли. кроме того, признавало издание, у запада нет вооружений, способных остановить "Авангард".Ранее военный эксперт Игорь Коротченко отмечал, что Соединенные Штаты стремятся не только к развитию ядерного оружия, но и к превосходству в области высокоточного оружия глобального радиуса действия, что объясняет увеличение бюджета Пентагона.
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россия, сша, владимир путин, новости
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Новости
12:52 13.03.2024
 
Путин рассказал, где идет основной "распил" военного бюджета США

Путин: для "распила" бюджета Пентагона используются военные базы за границей

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Большая часть военного бюджета Соединенных Штатов "пилится" при выделении финансирования на развертывание военных баз по всему миру, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым для "России 1" и агентства РИА Новости.
"Сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что у них огромные деньги уходят на содержание – и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там, как в черную дыру, все уходит – ничего не сосчитать. Там и идет основной "распил", - отметил глава государства.
Путин также добавил, что огромные средства тратятся и в ходе производства средств поражения и вооружений в целом.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин раскрыл, как ракеты "Авангард" "ударили" по США
11:33
Российский лидер подчеркнул, что благодаря межконтинентальной баллистической ракете "Авангард", Россия "по сути, обнулила" все американские вложения в систему ПРО.
Британское издание Daily Mail писало, что "Авангард" является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Как отмечалось в материалах, комплекс способен поразить за 30 минут множество целей, может быть запущен из-за пределов атмосферы земли. кроме того, признавало издание, у запада нет вооружений, способных остановить "Авангард".
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко отмечал, что Соединенные Штаты стремятся не только к развитию ядерного оружия, но и к превосходству в области высокоточного оружия глобального радиуса действия, что объясняет увеличение бюджета Пентагона.
 
РОССИЯСШАВладимир ПутинНовости
 
 
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