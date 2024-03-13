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КПРФ нашла применение замороженным активам нерезидентов

КПРФ нашла применение замороженным активам нерезидентов - 13.03.2024, ПРАЙМ

КПРФ нашла применение замороженным активам нерезидентов

Фракция КПРФ предлагает использовать замороженные активы нерезидентов для инвестирования в "вечные" облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), выпущенные | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T15:32+0300

2024-03-13T15:32+0300

2024-03-13T15:32+0300

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Фракция КПРФ предлагает использовать замороженные активы нерезидентов для инвестирования в "вечные" облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), выпущенные под реализацию инвестпроектов, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. "Мы считаем, что государство должно взять на себя ответственность по докапитализации предприятия. Это связано не только со средствами ФНБ, но и, возможно, активами нерезидентов, чьи средства заморожены на спецсчетах. Они могли бы быть инвестированы в "вечные" облигации РЖД, направленные на реализацию инвестиционных проектов", - сказал Гаврилов, выступая от фракции КПРФ в среду на заседании Госдумы в ходе обсуждения вопроса о перспективах развития железнодорожного транспорта. При этом Центральный банк РФ мог бы включить эти ценные бумаги в ломбардный список и предусмотреть возможность их использования в качестве обеспечения по сделкам РЕПО, сказал депутат. Кроме того, по его словам, ЦБ мог бы направить "централизованное фондирование" на поддержку деятельности РЖД. Несмотря на то, что инвестпрограмма РЖД составляет более 1,2 триллиона рублей, "средств явно недостаточно", заметил Гаврилов. "И рост тарифов, к сожалению, весьма ограничен, поскольку сказывается на совокупном спросе нашей экономики. Ограничены и возможности внешних привлечений, заимствований на международном рынке, хотя мы помним, что РЖД всегда были одним из лидеров на глобальных финансовых рынках", - отметил также парламентарий "Сегодня перед железными дорогами стоят эпохальные задачи, и мы полагаем, что, возможно, встал вопрос о возвращении железным дорогам части публичных полномочий, в том числе с точки зрения госполитики в сфере железнодорожного транспорта", - сообщил также Гаврилов. Кроме того, по его словам, фракция КПРФ предлагает рассмотреть возможность преобразования РЖД в госкорпорацию, возврата основного парка грузовых вагонов под контроль одной из "дочек" РЖД и резкого увеличения штрафов для перевозчиков за простой вагонов. Во фракции также считают, что настало время для широкого использования цифровых технологий для оптимизации перевозок на основе межотраслевых балансовых расчетов и внедрения широкой системы государственного планирования, а не только индикативного прогнозирования развития железных дорог. Это "могло бы сказаться положительно не только на транспортном сообщении, но и в целом на экономике нашей страны", пояснил Гаврилов.

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