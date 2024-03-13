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Житель Магадана взял кредит "вместо мошенников"
Житель Магадана взял кредит "вместо мошенников" - 13.03.2024, ПРАЙМ
Житель Магадана взял кредит "вместо мошенников"
Житель Магадана перевел мошенникам почти семь миллионов рублей, 2,5 миллиона из которых взял в кредит, передает УМВД региона. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:13+0300
2024-03-13T16:13+0300
2024-03-13T16:38+0300
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МАГАДАН, 13 мар - ПРАЙМ. Житель Магадана перевел мошенникам почти семь миллионов рублей, 2,5 миллиона из которых взял в кредит, передает УМВД региона.По данным полиции, 64-летний мужчина получил звонок от "руководителя", который сообщил, что с ним свяжутся представители правоохранительных органов и банка. Он, полагая, что разговаривает с начальством, принял все рекомендации.Кроме того, мошенники позже попросили его соблюдать все указания, чтобы избежать попыток оформления третьими лицами кредита на его имя."В результате потерпевший перечислил свыше четырех миллионов рублей на банковские счета, указанные киберпреступниками, а потом еще и оформил кредит на 2,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении ведомства.Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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РОССИЯ, мошенники, Новости, Мошенничество
Житель Магадана взял кредит "вместо мошенников"
Переиграл, но не уничтожил. Магаданец взял кредит "вместо мошенников"
МАГАДАН, 13 мар - ПРАЙМ. Житель Магадана перевел мошенникам почти семь миллионов рублей, 2,5 миллиона из которых взял в кредит, передает УМВД региона.
По данным полиции, 64-летний мужчина получил звонок от "руководителя", который сообщил, что с ним свяжутся представители правоохранительных органов и банка. Он, полагая, что разговаривает с начальством, принял все рекомендации.
Кроме того, мошенники позже попросили его соблюдать все указания, чтобы избежать попыток оформления третьими лицами кредита на его имя.
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"В результате потерпевший перечислил свыше четырех миллионов рублей на банковские счета, указанные киберпреступниками, а потом еще и оформил кредит на 2,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении ведомства.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".