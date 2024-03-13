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В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине
В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине
В финской армии с началом украинского конфликта отмечены массовые увольнения, передает Verkkouutiset. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T23:39+0300
2024-03-13T23:39+0300
финляндия
армия
резерв
военные
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В финской армии с началом украинского конфликта отмечены массовые увольнения, передает Verkkouutiset.Как отмечает издание, волна увольнений из армии последовала вслед за заявлением министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, предложившего ввести запрет на выход из резерва, который подразумевает переход на гражданскую службу."Конфликт на Украине, который начался в феврале 2022 года, также вызвал всплеск выхода из резерва", — указывается в материале издания.По данным Центра прохождения альтернативной гражданской службы, большее число заявок было подано в 2022 году, тогда из армии ушло 3800 финнов. С начала 2024 года заявления об увольнении из армии подали уже 1700 военных, из которых только за февраль — 1400.Вышедшему из запаса не нужно нести срочную службу в вооруженных силах Финляндии в случае кризисной ситуации. После начала переподготовки к гражданской службе уже нельзя вернуться на военную службу или в резерв.Финляндия после долгого нейтралитета в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023 года стала членом блока.
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финляндия, армия, резерв, военные
ФИНЛЯНДИЯ, армия, резерв, военные
23:39 13.03.2024
 
В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине

Verkkouutiset: конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений в финской армии

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В финской армии с началом украинского конфликта отмечены массовые увольнения, передает Verkkouutiset.
Как отмечает издание, волна увольнений из армии последовала вслед за заявлением министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, предложившего ввести запрет на выход из резерва, который подразумевает переход на гражданскую службу.
"Конфликт на Украине, который начался в феврале 2022 года, также вызвал всплеск выхода из резерва", — указывается в материале издания.
По данным Центра прохождения альтернативной гражданской службы, большее число заявок было подано в 2022 году, тогда из армии ушло 3800 финнов. С начала 2024 года заявления об увольнении из армии подали уже 1700 военных, из которых только за февраль — 1400.
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Вышедшему из запаса не нужно нести срочную службу в вооруженных силах Финляндии в случае кризисной ситуации. После начала переподготовки к гражданской службе уже нельзя вернуться на военную службу или в резерв.
Финляндия после долгого нейтралитета в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО, а в апреле 2023 года стала членом блока.
 
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