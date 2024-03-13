https://1prime.ru/20240313/gazprom-846271407.html
Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом
Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом - 13.03.2024, ПРАЙМ
Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете дочерней структуре немецкого... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:33+0300
2024-03-13T17:33+0300
2024-03-13T17:34+0300
россия
газпром
uniper
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете дочерней структуре немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper продолжать разбирательство с бывшим российским партнером в международном арбитраже, следует из материалов суда."Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".Резолютивная и мотивировочные части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Согласно материалам дела, ответчиками выступают трейдинговая "дочка" концерна Uniper, компания Uniper Global Commodities SE, а также компания METHA-Methanhandel GmbH. Иск заявлен "о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже и взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта". Объем возможного взыскания в материалах дела пока не уточняется.Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое должно пройти в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесенные убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро."Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
https://1prime.ru/20240228/uniper-844629572.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, газпром, uniper, новости
РОССИЯ, Газпром, Uniper, Новости
Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом
Суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper вести спор за рубежом
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете дочерней структуре немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper продолжать разбирательство с бывшим российским партнером в международном арбитраже, следует из материалов суда.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Резолютивная и мотивировочные части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Согласно материалам дела, ответчиками выступают трейдинговая "дочка" концерна Uniper, компания Uniper Global Commodities SE, а также компания METHA-Methanhandel GmbH. Иск заявлен "о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже и взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта". Объем возможного взыскания в материалах дела пока не уточняется.
Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое должно пройти в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесенные убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
Uniper уведомила Россию о споре по поводу "Юнипро"
"Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков.
Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.