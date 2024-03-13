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Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом

Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом - 13.03.2024, ПРАЙМ

Суд по иску "Газпром экспорта" запретил "дочке" Uniper спор за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете дочерней структуре немецкого... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:33+0300

2024-03-13T17:33+0300

2024-03-13T17:34+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" о запрете дочерней структуре немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper продолжать разбирательство с бывшим российским партнером в международном арбитраже, следует из материалов суда."Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".Резолютивная и мотивировочные части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Согласно материалам дела, ответчиками выступают трейдинговая "дочка" концерна Uniper, компания Uniper Global Commodities SE, а также компания METHA-Methanhandel GmbH. Иск заявлен "о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже и взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта". Объем возможного взыскания в материалах дела пока не уточняется.Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В январе гендиректор Uniper Майкл Льюис сообщил журналистам, что ожидает решения от арбитражного суда в споре с компанией "Газпром экспорт" летом. В ходе разбирательства, которое должно пройти в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесенные убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро."Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков.Uniper - немецкая энергетическая компания. Основная деятельность - производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.

https://1prime.ru/20240228/uniper-844629572.html

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