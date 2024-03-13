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В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, не поддерживают отказ федерального канцлера Олафа... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:56+0300
2024-03-13T16:08+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, не поддерживают отказ федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой источники."Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП - ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение... Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца ", - сказано в публикации.Линднер также предлагает изменить технические параметры ракет, чтобы они не могли достигать целей на территории России, так как основной спорный вопрос заключается в дальности действия ракет, которая составляет 500 километров. Германия ранее не поставляла Украине оружие с такой дальностью.Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.Российская сторона заявляла, что подобные поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и становятся законной целью российской армии.
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украина, германия, taurus, новости
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, TAURUS, Новости, Вооружения
15:56 13.03.2024 (обновлено: 16:08 13.03.2024)
 
В Берлине недовольны решением Шольца не поставлять Taurus Киеву, пишут СМИ

Bloomberg: министры ФРГ недовольны решением Шольца не поставлять ракеты Taurus Киев

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, не поддерживают отказ федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой источники.
"Министр финансов Кристиан Линднер, лидер свободных демократов (СвДП - ред.), не согласен с оправданием Шольца и еще надеется, что он поменяет свое мнение... Роберт Хабек от партии Зеленых, министр экономики и вице-канцлер, также сочувствует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца ", - сказано в публикации.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
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Линднер также предлагает изменить технические параметры ракет, чтобы они не могли достигать целей на территории России, так как основной спорный вопрос заключается в дальности действия ракет, которая составляет 500 километров. Германия ранее не поставляла Украине оружие с такой дальностью.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц после утечки переговоров немецких офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Российская сторона заявляла, что подобные поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта и становятся законной целью российской армии.
 
ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯTAURUSНовости
 
 
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