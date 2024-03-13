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Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ
Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ
Греческий фрегат "Идра", который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщает греческое... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T11:19+0300
2024-03-13T11:19+0300
хуситы
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АФИНЫ, 13 мар – ПРАЙМ. Греческий фрегат "Идра", который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщает греческое общественное телевидение ERT. "Фрегат "Идра" открыл огонь по двум беспилотным летательным аппаратам, угрожавшим торговому судну в Аденском заливе. Рано утром в среду в Аденском заливе появились беспилотные летательные аппараты, принадлежащие, по всей видимости, хуситам, они угрожали проходящему мимо торговому судну. Греческий фрегат находился в этом районе и открыл огонь из 5-дюймового орудия, чтобы защитить торговое судно. Беспилотники удалились и на этом инцидент был исчерпан", - сообщил телеканал. Фрегат продолжает свою миссию в обычном режиме, сообщил ERT. Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда. Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Цель операции "Аспидес" — обеспечить военно-морское присутствие Евросоюза в зоне операции, чтобы гарантировать свободу судоходства другим действующим там структурам для обеспечения морской безопасности.
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хуситы, красное море, новости
хуситы, КРАСНОЕ МОРЕ, Новости
11:19 13.03.2024
 
Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ

ERT: греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов в Аденском заливе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 13 мар – ПРАЙМ. Греческий фрегат "Идра", который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
"Фрегат "Идра" открыл огонь по двум беспилотным летательным аппаратам, угрожавшим торговому судну в Аденском заливе. Рано утром в среду в Аденском заливе появились беспилотные летательные аппараты, принадлежащие, по всей видимости, хуситам, они угрожали проходящему мимо торговому судну. Греческий фрегат находился в этом районе и открыл огонь из 5-дюймового орудия, чтобы защитить торговое судно. Беспилотники удалились и на этом инцидент был исчерпан", - сообщил телеканал.
Фрегат продолжает свою миссию в обычном режиме, сообщил ERT.
Вид на Красное море - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Хуситы заявили, что ударили по американскому кораблю Pinocchio
Вчера, 05:33
Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда.
Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Цель операции "Аспидес" — обеспечить военно-морское присутствие Евросоюза в зоне операции, чтобы гарантировать свободу судоходства другим действующим там структурам для обеспечения морской безопасности.
 
хуситыКРАСНОЕ МОРЕНовости
 
 
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