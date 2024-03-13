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Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ

Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ

Греческий фрегат открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщили СМИ

Греческий фрегат "Идра", который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщает греческое... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T11:19+0300

2024-03-13T11:19+0300

2024-03-13T11:19+0300

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АФИНЫ, 13 мар – ПРАЙМ. Греческий фрегат "Идра", который находится в Красном море в рамках операции "Аспидес" ("Щит"), открыл огонь по двум беспилотникам хуситов, сообщает греческое общественное телевидение ERT. "Фрегат "Идра" открыл огонь по двум беспилотным летательным аппаратам, угрожавшим торговому судну в Аденском заливе. Рано утром в среду в Аденском заливе появились беспилотные летательные аппараты, принадлежащие, по всей видимости, хуситам, они угрожали проходящему мимо торговому судну. Греческий фрегат находился в этом районе и открыл огонь из 5-дюймового орудия, чтобы защитить торговое судно. Беспилотники удалились и на этом инцидент был исчерпан", - сообщил телеканал. Фрегат продолжает свою миссию в обычном режиме, сообщил ERT. Евросоюз 12 февраля официально опубликовал решение о начале операции "Аспидес" по обеспечению безопасности судоходства в Красном море на фоне продолжающихся нападений йеменских повстанцев на гражданские суда. Согласно опубликованному ЕС решению по созданию миссии, операция будет проводиться в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах. Цель операции "Аспидес" — обеспечить военно-морское присутствие Евросоюза в зоне операции, чтобы гарантировать свободу судоходства другим действующим там структурам для обеспечения морской безопасности.

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хуситы, красное море, новости