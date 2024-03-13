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Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество - 13.03.2024, ПРАЙМ
Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
К 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого человека, в 2029 году он уже сможет превзойти всех людей вместе взятый, заявил американский... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:19+0300
2024-03-13T14:19+0300
2024-03-13T14:55+0300
илон маск
искусственный интеллект
человечество
ии
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. К 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого человека, в 2029 году он уже сможет превзойти всех людей вместе взятый, заявил американский бизнесмен Илон Маск.Ранее американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл говорил, что ИИ в 2029 году достигнет уровня человеческого интеллекта."В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых", - прокомментировал Маск его слова.Ранее Маск предупредил об угрозе, которую представляет для человечества ИИ. Тем не менее, по его словам, развитие технологий поможет минимизировать потенциальные негативные последствия от искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/20240311/846149531.html
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илон маск, искусственный интеллект, человечество, ии
Илон Маск, искусственный интеллект, человечество, ИИ
Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество
Маск считает, что к 2029 году ИИ станет умнее, чем все люди вместе взятые
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. К 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого человека, в 2029 году он уже сможет превзойти всех людей вместе взятый, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Ранее американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл говорил, что ИИ в 2029 году достигнет уровня человеческого интеллекта.
"В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых", - прокомментировал Маск его слова.
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
Ранее Маск предупредил об угрозе, которую представляет для человечества ИИ. Тем не менее, по его словам, развитие технологий поможет минимизировать потенциальные негативные последствия от искусственного интеллекта.