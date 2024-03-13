https://1prime.ru/20240313/ii-846255074.html

Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество

Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество - 13.03.2024, ПРАЙМ

Маск раскрыл, когда искусственный интеллект превзойдет человечество

К 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого человека, в 2029 году он уже сможет превзойти всех людей вместе взятый, заявил американский... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T14:19+0300

2024-03-13T14:19+0300

2024-03-13T14:55+0300

илон маск

искусственный интеллект

человечество

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. К 2025 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее любого человека, в 2029 году он уже сможет превзойти всех людей вместе взятый, заявил американский бизнесмен Илон Маск.Ранее американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл говорил, что ИИ в 2029 году достигнет уровня человеческого интеллекта."В следующем году ИИ, вероятно, будет умнее любого отдельного человека. К 2029 году ИИ, вероятно, станет умнее всех людей вместе взятых", - прокомментировал Маск его слова.Ранее Маск предупредил об угрозе, которую представляет для человечества ИИ. Тем не менее, по его словам, развитие технологий поможет минимизировать потенциальные негативные последствия от искусственного интеллекта.

https://1prime.ru/20240311/846149531.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, искусственный интеллект, человечество, ии