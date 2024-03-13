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Недельная инфляция в России оказалась нулевой впервые с мая 2023 года

Недельная инфляция в России оказалась нулевой впервые с мая 2023 года - 13.03.2024, ПРАЙМ

Недельная инфляция в России оказалась нулевой впервые с мая 2023 года

Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта оказалась нулевой впервые с мая прошлого года, с начала года цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T19:09+0300

2024-03-13T19:09+0300

2024-03-13T19:10+0300

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инфляция в россии

росстат

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 5 по 11 марта оказалась нулевой впервые с мая прошлого года, с начала года цены выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. Последний раз нулевая динамика инфляции в России была зафиксирована в период с 3 по 10 мая прошлого года. На неделе с 27 февраля по 4 марта инфляция составила 0,09%. "За период с 5 по 11 марта 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала марта – 100,05%, с начала года – 101,6%", — говорится в сообщении. Как пишет Росстат, снижение цен на плодоовощную продукцию продолжилось и составило 0,6% (минус 0,5% неделей ранее). В частности, подешевели огурцы и бананы — на 5,1% и 0,5% соответственно, При этом цены на свеклу выросли на 2,2%, помидоры — на 1,8%, морковь — на 1,3%, капусту — на 1%, яблоки — на 0,4%, картошку — на 0,2%, лук — на 0,1%. На отчетной неделе подорожали: говядина, баранина, сахар — на 0,5%, молоко, маргарин, сыры, печенье, вермишель — на 0,3%, сосиски, сардельки, вареные колбасы, рыба, сливочное масло, творог, рис — на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, хлеб пшеничный, макаронные изделия — на 0,1%. Снизились цены на яйца — на 0,7%, гречку и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, овощные консервы для детского питания — на 0,2%, свинину, мясные консервы для детского питания и пшено — на 0,1%.

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