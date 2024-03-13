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Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое повышение зарплат - 13.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240313/japan-846239482.html
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое повышение зарплат
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое повышение зарплат - 13.03.2024, ПРАЙМ
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое повышение зарплат
Крупные японские корпорации, включая автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor, согласились с требованием профсоюзов о самом большом за десятилетия... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:52+0300
2024-03-13T08:53+0300
экономика
япония
повышение зарплаты
новости
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ТОКИО, 13 мар – ПРАЙМ. Крупные японские корпорации, включая автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor, согласились с требованием профсоюзов о самом большом за десятилетия повышении размеров ежемесячных окладов сотрудникам, сообщает агентство Киодо. Ежегодные переговоры между профсоюзами и руководством компаний о повышении заработных плат стартовали в середине февраля. Правительство Японии неоднократно призывало крупный бизнес стать примером для средних и малых компаний и существенно повысить оклады сотрудников. В среду стало известно, что крупнейшие корпорации приняли решение полностью удовлетворить требования профсоюзов о повышении базовых окладов в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года - 31 марта 2025 года). Так, компания Toyota Motor намерена повысить размер ежемесячного оклада рабочих в среднем на 28 440 иены (около 193 долларов). Это самый большой единовременный рост заработных плат за последние 25 лет. Компания Nissan Motor собирается поднять зарплаты в среднем на 18 тысяч иен (около 122 долларов), что является рекордом за последние 19 лет. Компании Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric Corp и NEC Corp намерены повысить оклады сотрудников в среднем на 13-18 тысяч иен (88-122 доллара соответственно). Самое крупное по размеру повышение окладов, согласно доступной к настоящему времени информации, ожидается у сотрудников Nippon Steel Corp - компания решила увеличить базовые оклады рабочих на 35 тысяч иен (237 долларов), хотя профсоюзы требовали поднятия этой планки на 5 тысяч иен (33,9 доллара). Агентство Киодо отмечает, что решения крупного японского бизнеса могут дать возможность Центробанку страны пересмотреть свою беспрецедентно мягкую денежную политику. Ранее руководство Банка Японии дало понять, что последующие решения будут зависеть от результатов переговоров между компаниями и профсоюзами о повышении ежемесячных окладов.
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япония, повышение зарплаты, новости
Экономика, ЯПОНИЯ, повышение зарплаты, Новости
08:52 13.03.2024 (обновлено: 08:53 13.03.2024)
 
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое повышение зарплат

Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое за десятилетия повышение зарплат

© flickr.com / TerryGeorgeФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© flickr.com / TerryGeorge
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ТОКИО, 13 мар – ПРАЙМ. Крупные японские корпорации, включая автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor, согласились с требованием профсоюзов о самом большом за десятилетия повышении размеров ежемесячных окладов сотрудникам, сообщает агентство Киодо.
Ежегодные переговоры между профсоюзами и руководством компаний о повышении заработных плат стартовали в середине февраля. Правительство Японии неоднократно призывало крупный бизнес стать примером для средних и малых компаний и существенно повысить оклады сотрудников.
В среду стало известно, что крупнейшие корпорации приняли решение полностью удовлетворить требования профсоюзов о повышении базовых окладов в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года - 31 марта 2025 года).
Так, компания Toyota Motor намерена повысить размер ежемесячного оклада рабочих в среднем на 28 440 иены (около 193 долларов). Это самый большой единовременный рост заработных плат за последние 25 лет.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
Рейтинг правительства Японии упал до рекордно низкого уровня
10 марта, 15:47
Компания Nissan Motor собирается поднять зарплаты в среднем на 18 тысяч иен (около 122 долларов), что является рекордом за последние 19 лет. Компании Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric Corp и NEC Corp намерены повысить оклады сотрудников в среднем на 13-18 тысяч иен (88-122 доллара соответственно).
Самое крупное по размеру повышение окладов, согласно доступной к настоящему времени информации, ожидается у сотрудников Nippon Steel Corp - компания решила увеличить базовые оклады рабочих на 35 тысяч иен (237 долларов), хотя профсоюзы требовали поднятия этой планки на 5 тысяч иен (33,9 доллара).
Агентство Киодо отмечает, что решения крупного японского бизнеса могут дать возможность Центробанку страны пересмотреть свою беспрецедентно мягкую денежную политику. Ранее руководство Банка Японии дало понять, что последующие решения будут зависеть от результатов переговоров между компаниями и профсоюзами о повышении ежемесячных окладов.
 
ЭкономикаЯПОНИЯповышение зарплатыНовости
 
 
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