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Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы - 13.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240313/kadry-846237238.html
Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы
Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы
Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:41+0300
2024-03-13T07:41+0300
экономика
рынок труда
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. По словам президента, рабочих мигрантов в РФ по сравнению с другими странами не так и много - от общего числа работающих они составляют 3,7% и сосредотачиваются в экономически активных регионах – Москве и области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера. "Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы", - сказал Путин. Чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. "Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать", - добавил Путин. Но в целом, по его словам, миграционная политика - это важный инструмент в экономике, нужно использовать опыт других стран. "В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников… Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в РФ, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", - пояснил президент. Что касается традиционных трудовых мигрантов, нужны меры для их интеграции в общество.
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рынок труда, россия, владимир путин
Экономика, рынок труда, РОССИЯ, Владимир Путин
07:41 13.03.2024
 
Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы

Путин: дефицит кадров в России сохранится в ближайшие годы, бизнес должен это понимать

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
По словам президента, рабочих мигрантов в РФ по сравнению с другими странами не так и много - от общего числа работающих они составляют 3,7% и сосредотачиваются в экономически активных регионах – Москве и области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера.
"Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы", - сказал Путин.
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Чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику.
"Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать", - добавил Путин.
Но в целом, по его словам, миграционная политика - это важный инструмент в экономике, нужно использовать опыт других стран. "В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников… Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в РФ, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", - пояснил президент.
Что касается традиционных трудовых мигрантов, нужны меры для их интеграции в общество.
 
Экономикарынок трудаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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