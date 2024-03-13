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Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы

Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин указал на сохранение дефицита кадров в России в ближайшие годы

Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T07:41+0300

2024-03-13T07:41+0300

2024-03-13T07:41+0300

экономика

рынок труда

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский бизнес должен понимать, что ситуация с дефицитом кадров не изменится к лучшему в ближайшие годы, нужно решать эту проблему кардинально, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА Новости. По словам президента, рабочих мигрантов в РФ по сравнению с другими странами не так и много - от общего числа работающих они составляют 3,7% и сосредотачиваются в экономически активных регионах – Москве и области, на Северо-Западе и в некоторых регионах Севера. "Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы", - сказал Путин. Чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. "Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры. Это самое главное, о чем мы должны подумать", - добавил Путин. Но в целом, по его словам, миграционная политика - это важный инструмент в экономике, нужно использовать опыт других стран. "В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации наших соотечественников… Здесь нужно говорить о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, не собираются переселяться в РФ, но в силу своей квалификации, в силу своих талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в развитие нашего государства. Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", - пояснил президент. Что касается традиционных трудовых мигрантов, нужны меры для их интеграции в общество.

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рынок труда, россия, владимир путин