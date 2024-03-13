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Зарплата курьера в России достигла рекорда

Зарплата курьера в России достигла рекорда - 13.03.2024, ПРАЙМ

Зарплата курьера в России достигла рекорда

Профессия курьера остается одной из самых дефицитных в России, на этом фоне растут и зарплатные предложения - в этом году средняя зарплата курьера достигла... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:38+0300

2024-03-13T05:38+0300

2024-03-13T05:38+0300

экономика

рынок труда

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Профессия курьера остается одной из самых дефицитных в России, на этом фоне растут и зарплатные предложения - в этом году средняя зарплата курьера достигла рекордных 112 500 рублей, следует из данных компаний, опрошенных РИА Новости. "Тренд востребованности курьеров последние 4-5 лет однозначно положительный, профессия остается одной из самых дефицитных и быстро растущих по зарплатам: в феврале - начале марта медиана предлагаемой зарплаты курьерам достигла рекордных 112 500 рублей, при этом год назад она была на уровне 87 200 рублей. Такая динамика и уровень зарплат говорит о серьезной борьбе за курьеров, поскольку работодатели готовы им предложить в два раза больше, чем просят курьеры (медиана ожидаемой зарплаты курьера по стране сейчас – 50 200 рублей)", - подсчитала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, в начале 2024 года на платформе в России открыто 29,7 тысячи вакансий для курьеров. Среди лидеров по найму курьеров на протяжении последних лет – логистические компании и операторы b2b-услуг по доставке, а также розничные торговые сети и ИТ-компании (к которым относятся маркетплейсы, фудтех и прочие). На них приходится чуть больше половины всех соответствующих вакансий. Представитель hh.ru отмечает, что качество и скорость курьерской доставки остаются в числе главных требований потребителей и зоной высокой конкуренции для смежных с логистикой рынков. Охлаждение спроса на курьеров при сохранении текущих условий в экономике и потреблении возможно при массовом внедрении роботов-доставщиков, бесконтактной доставки дронами и т.д. По данным "Зарплаты.ру", медианная зарплата курьеров за год увеличилась на 5%. "Среди курьеров всегда большая текучка кадров, работодатели фактически не закрывают вакансии и ведут постоянный наем персонала", - отмечают в компании. В свою очередь в "Яндекс Доставке" добавили, что пик спроса на услуги доставки, как правило, приходится на предновогодний и новогодний период, когда все спешат закупиться впрок и отправить подарки близким. Но несмотря на низкий сезон, по данным сервиса, в феврале текущего года в среднем по России доходы, например, автокурьеров увеличились на 35% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. В топ-5 городов-миллионников с самыми высокими доходами курьеров входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Самые высокие курьерские доходы зафиксированы в Москве. Популярность доставки в столице выше, чем в регионах, поэтому заказов здесь больше, и соответственно, острее ощущается дефицит курьеров. В результате их доходы растут.

https://1prime.ru/20231212/842536455.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда