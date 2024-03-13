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В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность

В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность

Жителей Курска и Курской области предупредили о ракетной опасности и призвали жителей укрыться в безопасном месте. Об этом губернатор Курской области Роман... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T13:40+0300

2024-03-13T13:40+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жителей Курска и Курской области предупредили о ракетной опасности и призвали жителей укрыться в безопасном месте. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале."Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", —написал Старовойт.Ранее глава региона объявил ракетную опасность в Глушковском районе Курской области, который граничит с Украиной.

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россия, курск, новости