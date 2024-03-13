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В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность
В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность
Жителей Курска и Курской области предупредили о ракетной опасности и призвали жителей укрыться в безопасном месте. Об этом губернатор Курской области Роман... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:40+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жителей Курска и Курской области предупредили о ракетной опасности и призвали жителей укрыться в безопасном месте. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале."Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", —написал Старовойт.Ранее глава региона объявил ракетную опасность в Глушковском районе Курской области, который граничит с Украиной.
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россия, курск, новости
РОССИЯ, КУРСК, Новости
13:40 13.03.2024 (обновлено: 13:42 13.03.2024)
 
В Курске и Курской области объявлена ракетная опасность

Старовойт: ракетная опасность объявлена в Курске и Курском районе

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОбстановка на передовой под Докучаевском
Обстановка на передовой под Докучаевском - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жителей Курска и Курской области предупредили о ракетной опасности и призвали жителей укрыться в безопасном месте. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.
"Курск и Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", —написал Старовойт.
Ранее глава региона объявил ракетную опасность в Глушковском районе Курской области, который граничит с Украиной.
 
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