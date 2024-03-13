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Суд в Москве отклонил иск Минпромторга о взыскании субсидий с ОДК
Суд в Москве отклонил иск Минпромторга о взыскании субсидий с ОДК - 13.03.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве отклонил иск Минпромторга о взыскании субсидий с ОДК
Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства промышленности и торговли России, в котором ведомство требовало взыскать около 11,3 миллиарда рублей с входящей | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:29+0300
2024-03-13T10:29+0300
2024-03-13T10:29+0300
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства промышленности и торговли России, в котором ведомство требовало взыскать около 11,3 миллиарда рублей с входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), следует из информации в картотеке арбитражных дел."В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания, которое проходило в закрытом режиме.На предварительном заседании в январе ответчик пояснил, что иск Минпромторга заявлен о возвращении выданной истцом субсидии и выплате штрафа. По словам представителя ОДК, целевым назначением субсидии было финансирование выплат купонного дохода по облигациям ответчика, а основанием для отказа от соглашения о выдаче субсидии и взыскания задолженности истец заявил снижение показателя "платежеспособность".
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РОССИЯ, Минпромторг, суд, Новости
Суд в Москве отклонил иск Минпромторга о взыскании субсидий с ОДК
Суд в Москве отклонил иск Минпромторга о взыскании с ОДК около 11,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства промышленности и торговли России, в котором ведомство требовало взыскать около 11,3 миллиарда рублей с входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"В иске отказать полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в среду заседания, которое проходило в закрытом режиме.
На предварительном заседании в январе ответчик пояснил, что иск Минпромторга заявлен о возвращении выданной истцом субсидии и выплате штрафа. По словам представителя ОДК, целевым назначением субсидии было финансирование выплат купонного дохода по облигациям ответчика, а основанием для отказа от соглашения о выдаче субсидии и взыскания задолженности истец заявил снижение показателя "платежеспособность".