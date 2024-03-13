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Финляндия выступила за запрет экспорта российской древесины в Японию
Финляндия выступила за запрет экспорта российской древесины в Японию - 13.03.2024, ПРАЙМ
Финляндия выступила за запрет экспорта российской древесины в Японию
Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой убедить Японию отказаться от импорта лесной продукции из России, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на заявление... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:43+0300
2024-03-13T14:43+0300
2024-03-13T14:43+0300
финляндия
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой убедить Японию отказаться от импорта лесной продукции из России, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на заявление Ассоциации лесопильной промышленности Финляндии.Глава ассоциации отметил, что санкций против России недостаточно и необходимо убедить Японию прекратить импорт лесопильной продукции - пиломатериалов и клееного бруса.Россия в 2023 году сохранила значительную долю рынка лесопродукции в Японии (около 15%) и осталась на третьем месте по объемам производства пиломатериалов в мире после США и Канады.Лесопильная промышленность Финляндии видит в Японии крупный рынок для своей продукции, однако в прошлом году экспорт этого вида продукции из Финляндии в Японию сократился в два раза по сравнению с 2022 годом (с 600 миллионов евро до 300 миллионов).Ранее финские эксперты отмечали, что заменить российское сырье древесиной из Финляндии и прибалтийских республик не удалось, а построенный в 2023 году логистический терминал в городе Коувола остался невостребованным без грузопотока из России.
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финляндия, лесная промышленность, древесина, япония, экспорт, импорт
ФИНЛЯНДИЯ, лесная промышленность, древесина, ЯПОНИЯ, экспорт, импорт
Финляндия выступила за запрет экспорта российской древесины в Японию
Финляндия обратилась к ЕС убедить Японию не ввозить лесную продукцию из России
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ.
Финляндия обратилась к Евросоюзу с просьбой убедить Японию отказаться от импорта лесной продукции из России, пишет "Деловой Петербург
" со ссылкой на заявление Ассоциации лесопильной промышленности Финляндии.
Глава ассоциации отметил, что санкций против России недостаточно и необходимо убедить Японию прекратить импорт лесопильной продукции - пиломатериалов и клееного бруса.
Россия в 2023 году сохранила значительную долю рынка лесопродукции в Японии (около 15%) и осталась на третьем месте по объемам производства пиломатериалов в мире после США и Канады.
Лесопильная промышленность Финляндии видит в Японии крупный рынок для своей продукции, однако в прошлом году экспорт этого вида продукции из Финляндии в Японию сократился в два раза по сравнению с 2022 годом (с 600 миллионов евро до 300 миллионов).
В Финляндии заявили о нехватке древесины, пишет СМИ
Ранее финские эксперты отмечали, что заменить российское сырье древесиной из Финляндии и прибалтийских республик не удалось, а построенный в 2023 году логистический терминал в городе Коувола остался невостребованным без грузопотока из России.