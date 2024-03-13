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Путин высказался о "красных линиях" - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Путин высказался о "красных линиях"
Путин высказался о "красных линиях" - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин высказался о "красных линиях"
Государства, заявляющие, что у них в отношении России нет красных линий, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:20+0300
2024-03-13T07:20+0300
владимир путин
европа
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Государства, заявляющие, что у них в отношении России нет красных линий, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. "Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", - подчеркнул глава государства. Говоря о малых странах Европы, он отметил, что в Москве к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. Путин при этом указал, что эти малые государства, которые призывают "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" - это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают. "А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", - подчеркнул президент.
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владимир путин, европа
Владимир Путин, ЕВРОПА
07:20 13.03.2024
 
Путин высказался о "красных линиях"

Путин: те, у кого нет красных линий в отношении РФ, должны понять, что и у нее их не будет

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Государства, заявляющие, что у них в отношении России нет красных линий, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости.
"Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", - подчеркнул глава государства.
Говоря о малых странах Европы, он отметил, что в Москве к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. Путин при этом указал, что эти малые государства, которые призывают "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" - это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают.
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"А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", - подчеркнул президент.
 
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