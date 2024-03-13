https://1prime.ru/20240313/linii-846236484.html

Путин высказался о "красных линиях"

Путин высказался о "красных линиях" - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин высказался о "красных линиях"

Государства, заявляющие, что у них в отношении России нет красных линий, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T07:20+0300

2024-03-13T07:20+0300

2024-03-13T07:20+0300

владимир путин

европа

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Государства, заявляющие, что у них в отношении России нет красных линий, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. "Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий", - подчеркнул глава государства. Говоря о малых странах Европы, он отметил, что в Москве к ним относятся с уважением, несмотря ни на что. Путин при этом указал, что эти малые государства, которые призывают "ужесточить политику в отношении России и принять какие-то крайние меры, в том числе войска вводить и так далее" - это те государства, которые не почувствуют на себе последствий сделанных ими провокационных заявлений, и они это понимают. "А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно", - подчеркнул президент.

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европа

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владимир путин, европа