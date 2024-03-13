https://1prime.ru/20240313/makron-846239226.html

Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России

Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон так остро реагирует на все, что связано с Россией, вероятно, из-за Африки, считает президент Владимир Путин, о чем он... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:51+0300

2024-03-13T08:51+0300

2024-03-13T09:25+0300

владимир путин

россия

африка

франция

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон так остро реагирует на все, что связано с Россией, вероятно, из-за Африки, считает президент Владимир Путин, о чем он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Журналист задал главе государства вопрос, могут ли направленные против России заявления Парижа быть местью за то, что Москва "наступила на хвост" Парижу на Африканском континенте."Да, я думаю, что обида какая-то есть", - сказал Путин. В этой связи он добавил, что ранее в разговорах с французским лидером они обсуждали эту тему "достаточно откровенно". Кроме тго, Путин упомянул, что Россия не настраивает страны Африки против Франции. По его словам, многие африканские государства просто не хотят иметь дел с Парижем из-за его колониального прошлого, но тем не менее есть и другие страны Африки, где к французскому пребыванию относятся спокойно.

https://1prime.ru/20240306/846036691.html

африка

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, африка, франция, эммануэль макрон