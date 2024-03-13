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Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России
Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России
Президент Франции Эммануэль Макрон так остро реагирует на все, что связано с Россией, вероятно, из-за Африки, считает президент Владимир Путин, о чем он... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:51+0300
2024-03-13T08:51+0300
2024-03-13T09:25+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон так остро реагирует на все, что связано с Россией, вероятно, из-за Африки, считает президент Владимир Путин, о чем он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Журналист задал главе государства вопрос, могут ли направленные против России заявления Парижа быть местью за то, что Москва "наступила на хвост" Парижу на Африканском континенте."Да, я думаю, что обида какая-то есть", - сказал Путин. В этой связи он добавил, что ранее в разговорах с французским лидером они обсуждали эту тему "достаточно откровенно". Кроме тго, Путин упомянул, что Россия не настраивает страны Африки против Франции. По его словам, многие африканские государства просто не хотят иметь дел с Парижем из-за его колониального прошлого, но тем не менее есть и другие страны Африки, где к французскому пребыванию относятся спокойно.
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владимир путин, россия, африка, франция, эммануэль макрон
Владимир Путин, РОССИЯ, АФРИКА, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон
Путин предположил, с чем связана реакция Макрона в адрес России
Путин: острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с происходящим в Африке
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон так остро реагирует на все, что связано с Россией, вероятно, из-за Африки, считает президент Владимир Путин, о чем он рассказал в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Журналист задал главе государства вопрос, могут ли направленные против России заявления Парижа быть местью за то, что Москва "наступила на хвост" Парижу на Африканском континенте.
"Да, я думаю, что обида какая-то есть", - сказал Путин. В этой связи он добавил, что ранее в разговорах с французским лидером они обсуждали эту тему "достаточно откровенно".
Путин заявил о необходимости изменить отношение мира к Африке
Кроме тго, Путин упомянул, что Россия не настраивает страны Африки против Франции. По его словам, многие африканские государства просто не хотят иметь дел с Парижем из-за его колониального прошлого, но тем не менее есть и другие страны Африки, где к французскому пребыванию относятся спокойно.