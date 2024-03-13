https://1prime.ru/20240313/markirovka-846267573.html

Стала известна дата начала эксперимента по маркировке стройматериалов

Стала известна дата начала эксперимента по маркировке стройматериалов - 13.03.2024, ПРАЙМ

Стала известна дата начала эксперимента по маркировке стройматериалов

Правительство РФ утвердило сроки эксперимента по маркировке стройматериалов в потребительской упаковке, она пройдет с 15 марта по 1 декабря 2024 года, говорится | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:05+0300

2024-03-13T17:05+0300

2024-03-13T17:06+0300

правительство

россия

маркировка

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило сроки эксперимента по маркировке стройматериалов в потребительской упаковке, она пройдет с 15 марта по 1 декабря 2024 года, говорится в документе кабмина. Как отмечается в постановлении, в эксперименте, который пройдет на добровольной основе, смогут принять участие производители цемента, бетонных и строительных сухих смесей, а также строительных растворов. Его участниками также станут импортеры этих стройматериалов и организации оптовой и розничной торговли. В кабмине ожидают, что с помощью эксперимента будет сформирована общая модель и порядок маркировки, а также отработаны оптимальные технологии нанесения средств идентификации на выбранные товары.

https://1prime.ru/20240313/alkogol-846258043.html

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правительство, россия, маркировка