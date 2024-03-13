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Маск одним словом прокомментировал заявление Путина о ядерном оружии
Маск одним словом прокомментировал заявление Путина о ядерном оружии - 13.03.2024, ПРАЙМ
Маск одним словом прокомментировал заявление Путина о ядерном оружии
Американский предприниматель согласился с позицией президента России Владимира Путина, что Москва будет вынуждена применить ядерное оружие, если встанет угроза... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:29+0300
2024-03-13T09:29+0300
2024-03-13T09:29+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель согласился с позицией президента России Владимира Путина, что Москва будет вынуждена применить ядерное оружие, если встанет угроза существованию страны.Один из пользователей принадлежащей Маску соцсети X сослался на интервью, которое российский лидер дал журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости."Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если существование российского государства окажется под угрозой, сообщает РИА", — отметил пользователь Zerohedge.Маск перепостил это высказывание у себя в ленте с собственным комментарием: "Конечно".В интервью президент подчеркнул, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. При этом он отметил, что ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран.
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владимир путин, ядерное оружие, илон маск, сша, россия
Владимир Путин, ядерное оружие, Илон Маск, США, РОССИЯ
Маск одним словом прокомментировал заявление Путина о ядерном оружии
Маск счел логичным применение Россией ядерного оружия при критической угрозе
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Американский предприниматель согласился с позицией президента России Владимира Путина, что Москва будет вынуждена применить ядерное оружие, если встанет угроза существованию страны.
Один из пользователей принадлежащей Маску соцсети X
сослался на интервью, которое российский лидер дал журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.
"Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если существование российского государства окажется под угрозой, сообщает РИА", — отметил пользователь Zerohedge.
Маск сделал неожиданное заявление о борьбе США с Россией
Маск перепостил это высказывание у себя в ленте с собственным комментарием: "Конечно".
В интервью президент подчеркнул, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. При этом он отметил, что ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран.