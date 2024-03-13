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Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов - 13.03.2024, ПРАЙМ
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о вопросу финансирования модернизации лифтов жилого фонда в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:58+0300
2024-03-13T14:58+0300
2024-03-13T14:58+0300
вячеслав володин
лифты
модернизация
госдума
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о вопросу финансирования модернизации лифтов жилого фонда в регионах, сообщили на сайте Госдумы. "Председатель ГД поручил подготовить обращение к председателю правительства РФ в связи с состоянием лифтов в многоквартирных жилых домах. По словам Вячеслава Володина, износ лифтов в жилых домах во многих регионах очень большой, и субъекты не в состоянии профинансировать их модернизацию", — написано на сайте. Володин отметил, что есть регионы, где необходимо дополнительное финансирование модернизации и обновления лифтов в жилых домах. "Кроме того, председатель ГД выступил с инициативой обсудить с правительством РФ вопрос введения должности заместителя, отвечающего именно за вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, и, в частности, за модернизацию лифтов", - написано в публикации. В ней также отмечается, что Володин поручил главе комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергею Пахомову в преддверии отчета кабмина РФ обсудить данный вопрос с министром Иреком Файзуллиным.
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вячеслав володин, лифты, модернизация, госдума
Вячеслав Володин, Лифты, модернизация, Госдума
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о вопросу финансирования модернизации лифтов жилого фонда в регионах, сообщили на сайте Госдумы.
"Председатель ГД поручил подготовить обращение к председателю правительства РФ в связи с состоянием лифтов в многоквартирных жилых домах. По словам Вячеслава Володина, износ лифтов в жилых домах во многих регионах очень большой, и субъекты не в состоянии профинансировать их модернизацию", — написано на сайте.
Володин отметил, что есть регионы, где необходимо дополнительное финансирование модернизации и обновления лифтов в жилых домах.
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"Кроме того, председатель ГД выступил с инициативой обсудить с правительством РФ вопрос введения должности заместителя, отвечающего именно за вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, и, в частности, за модернизацию лифтов", - написано в публикации.
В ней также отмечается, что Володин поручил главе комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергею Пахомову в преддверии отчета кабмина РФ обсудить данный вопрос с министром Иреком Файзуллиным.