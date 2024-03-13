Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240313/modernizatsiya-846257431.html
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов - 13.03.2024, ПРАЙМ
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о вопросу финансирования модернизации лифтов жилого фонда в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:58+0300
2024-03-13T14:58+0300
вячеслав володин
лифты
модернизация
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/58/831845868_0:237:3073:1965_1920x0_80_0_0_f8abaa835b0c47b8dd057f264e01e6f7.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о вопросу финансирования модернизации лифтов жилого фонда в регионах, сообщили на сайте Госдумы. "Председатель ГД поручил подготовить обращение к председателю правительства РФ в связи с состоянием лифтов в многоквартирных жилых домах. По словам Вячеслава Володина, износ лифтов в жилых домах во многих регионах очень большой, и субъекты не в состоянии профинансировать их модернизацию", — написано на сайте. Володин отметил, что есть регионы, где необходимо дополнительное финансирование модернизации и обновления лифтов в жилых домах. "Кроме того, председатель ГД выступил с инициативой обсудить с правительством РФ вопрос введения должности заместителя, отвечающего именно за вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, и, в частности, за модернизацию лифтов", - написано в публикации. В ней также отмечается, что Володин поручил главе комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергею Пахомову в преддверии отчета кабмина РФ обсудить данный вопрос с министром Иреком Файзуллиным.
https://1prime.ru/20230711/841046872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/58/831845868_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6ea697c1b197e9e216eede3e46454d1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вячеслав володин, лифты, модернизация, госдума
Вячеслав Володин, Лифты, модернизация, Госдума
14:58 13.03.2024
 
Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов

Володин поручил обратиться к Мишустину во вопросу модернизации лифтов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Лифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар ПРАЙМ. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о вопросу финансирования модернизации лифтов жилого фонда в регионах, сообщили на сайте Госдумы.
"Председатель ГД поручил подготовить обращение к председателю правительства РФ в связи с состоянием лифтов в многоквартирных жилых домах. По словам Вячеслава Володина, износ лифтов в жилых домах во многих регионах очень большой, и субъекты не в состоянии профинансировать их модернизацию", — написано на сайте.
Володин отметил, что есть регионы, где необходимо дополнительное финансирование модернизации и обновления лифтов в жилых домах.
Лифт
Россиянам рассказали о признаках потенциально опасного лифта
11 июля 2023, 02:15
"Кроме того, председатель ГД выступил с инициативой обсудить с правительством РФ вопрос введения должности заместителя, отвечающего именно за вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства, и, в частности, за модернизацию лифтов", - написано в публикации.
В ней также отмечается, что Володин поручил главе комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергею Пахомову в преддверии отчета кабмина РФ обсудить данный вопрос с министром Иреком Файзуллиным.
 
Вячеслав ВолодинЛифтымодернизацияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала