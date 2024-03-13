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"МТС банк" обратится на Мосбиржу с заявлением о листинге акций
"МТС банк" обратится на Мосбиржу с заявлением о листинге акций - 13.03.2024, ПРАЙМ
"МТС банк" обратится на Мосбиржу с заявлением о листинге акций
Акционеры "МТС банка" на внеочередном собрании акционеров приняли решение обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге акций, говорится в сообщении... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T17:49+0300
2024-03-13T17:49+0300
2024-03-13T17:49+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Акционеры "МТС банка" на внеочередном собрании акционеров приняли решение обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге акций, говорится в сообщении банка. "Обратиться в ПАО "Московская биржа" с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО "МТС Банк" с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами листинга ПАО "Московская биржа", - приняли решение акционеры. Собрание акционеров состоялось 7 марта в форме заочного голосования. Также совет директоров "МТС банка" на заседании, которое состоялось 12 марта, принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Банк может увеличить уставный капитал на 3,594 миллиарда рублей, до 18,6 миллиарда, путем размещения дополнительных акций в количестве 7,187 миллиона номинальной стоимостью 500 рублей каждая, что соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. Размещение акций может быть проведено по открытой подписке.
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"МТС банк" обратится на Мосбиржу с заявлением о листинге акций
"МТС банк" обратится на Московскую биржу с заявлением о листинге обыкновенных акций
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Акционеры "МТС банка" на внеочередном собрании акционеров приняли решение обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге акций, говорится в сообщении банка.
"Обратиться в ПАО "Московская биржа" с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО "МТС Банк" с соблюдением сроков и процедуры, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами листинга ПАО "Московская биржа", - приняли решение акционеры.
Собрание акционеров состоялось 7 марта в форме заочного голосования.
Также совет директоров "МТС банка" на заседании, которое состоялось 12 марта, принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
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Банк может увеличить уставный капитал на 3,594 миллиарда рублей, до 18,6 миллиарда, путем размещения дополнительных акций в количестве 7,187 миллиона номинальной стоимостью 500 рублей каждая, что соответствует приблизительно 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. Размещение акций может быть проведено по открытой подписке.