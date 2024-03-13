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Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения - 13.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения
Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения
Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что для многодетных семей налоговое бремя... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:27+0300
2024-03-13T07:32+0300
экономика
прогрессивная шкала ндфл
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что для многодетных семей налоговое бремя снизится, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости. "Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению", - сказал глава государства. По словам Путина, даже те, кто был ярыми сторонниками плоской шкалы, ее авторами, в настоящее время полагают, что в целом Россия созрела для введения избирательного налогообложения. "Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", - сказал Путин. Президент отметил, что этим вопросом правительство должно заняться в самое ближайшее время и вместе с депутатами Госдумы представить предложения.По словам главы государства, распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают."Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент.С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он выдвинул предложение провести модернизацию фискальной системы таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, снижать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии различных регионов.Законодательные инициативы, касающиеся дифференциации, налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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прогрессивная шкала ндфл, владимир путин
Экономика, прогрессивная шкала НДФЛ, Владимир Путин
07:27 13.03.2024 (обновлено: 07:32 13.03.2024)
 
Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения

Путин: общество нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в России с учетом того, что для многодетных семей налоговое бремя снизится, заявил президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.
"Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению", - сказал глава государства.
По словам Путина, даже те, кто был ярыми сторонниками плоской шкалы, ее авторами, в настоящее время полагают, что в целом Россия созрела для введения избирательного налогообложения.
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"Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально. Первое, а второе, сам бизнес. От нас чего просят? Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса", - сказал Путин.
Президент отметил, что этим вопросом правительство должно заняться в самое ближайшее время и вместе с депутатами Госдумы представить предложения.
По словам главы государства, распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым - больше в бюджет на решение общенациональных задач и борьбу с бедностью должны отдавать компании и люди, которые больше зарабатывают.
"Действительно, распределение этого налогового бремени - оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают", - сказал президент.
С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он выдвинул предложение провести модернизацию фискальной системы таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, снижать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии различных регионов.
Законодательные инициативы, касающиеся дифференциации, налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил министр финансов Антон Силуанов.
 
Экономикапрогрессивная шкала НДФЛВладимир Путин
 
 
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