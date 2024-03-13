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В Совфеде назвали преимущества прогрессивного налогообложения

В Совфеде назвали преимущества прогрессивного налогообложения - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Совфеде назвали преимущества прогрессивного налогообложения

Введение в России прогрессивного налогообложения станет дополнительным стимулом для создания семей и рождения детей, защитит интересы граждан с невысокими... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:56+0300

2024-03-13T10:56+0300

2024-03-13T11:31+0300

россия

налогообложение

налоги

прогрессивная шкала ндфл

совфед

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Введение в России прогрессивного налогообложения станет дополнительным стимулом для создания семей и рождения детей, защитит интересы граждан с невысокими доходами, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву."Президент РФ высказался в пользу прогрессивного налогообложения. Это очень значимая новость не только в части пополнения государственного бюджета, она немаловажна для огромного количества социальных групп", - сказала парламентарий РИА Новости.По ее словам, действительно, безработица находится на уровне ниже 4%, однако за чертой бедности все ещё находится свыше 13,5 миллионов или 9,3 % населения."Ситуация, когда социально незащищенные слои населения вынуждены увеличивать свои реальные доходы за счёт второй, а иногда и третьей работы, не может радовать. И такая социальная мера, несомненно, позволит гражданам, доход которых небольшой, воспользоваться денежными средствами для покупки необходимых товаров, станет дополнительным стимулом для создания семей и рождения детей", - уверена политик.При этом нет никаких сомнений, что при дифференциации налогов обязательно будут учтены интересы и людей со средними доходами, в частности, представителей малого бизнеса, сказала Косихина."Многие из них вносят огромный вклад не только в наполнение региональных бюджетов, но и способствуют развитию предпринимательства в нашей стране, что предельно важно для продолжения повышения инвестиционного климата, и я уверена, что установленный НДФЛ не отразится на их доходах", - отметила она."Глубоко убеждена, что данная мера позволит не только сберечь часть доходов граждан, но и станет основой для потенциального повышения ряда социальных льгот", – заключила Косихина.

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россия, налогообложение, прогрессивная шкала ндфл, совфед