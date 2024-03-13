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В Совфеде рассказали, какие проблемы решит прогрессивное налогообложение - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде рассказали, какие проблемы решит прогрессивное налогообложение
В Совфеде рассказали, какие проблемы решит прогрессивное налогообложение - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, какие проблемы решит прогрессивное налогообложение
Введение прогрессивного налогообложения в России отвечает запросу общества на социальную справедливость, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T11:03+0300
2024-03-13T11:31+0300
россия
прогрессивная шкала ндфл
налоги
совфед
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Введение прогрессивного налогообложения в России отвечает запросу общества на социальную справедливость, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву."Введение прогрессивной шкалы подоходного налога естественный результат развития налоговой системы страны. Налоговая система России за последние годы претерпевала ряд изменений, которые прежде всего реагировали на текущую экономическую ситуацию. Изменения налогов не только выполняли фискальные задачи, но также очень часто и задачи экономического стимулирования", - сказал сенатор РИА Новости.По его словам, в этом плане текущая система подоходного налогообложения стала заложником желания государства максимально отбелить доходы. При этом именно НДФЛ является одной из главных доходных статей региональных и местных бюджетов."В нашем обществе существует очень острый запрос на справедливость, и в этом плане сохранение плоской шкалы неоднократно вызывало серьезные дискуссии. В этом плане введение прогрессивного налогообложения решает одновременно несколько задач: с одной стороны, оно балансирует налоговые доходы, с другой, отвечает запросу общества на социальную справедливость, обеспечивает дополнительные доходы именно тех уровней бюджетов, на которых лежат наибольшие социальные обязательства", - заключил Шендерюк-Жидков.
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россия, прогрессивная шкала ндфл, совфед
РОССИЯ, прогрессивная шкала НДФЛ, Налоги, Совфед
11:03 13.03.2024 (обновлено: 11:31 13.03.2024)
 
В Совфеде рассказали, какие проблемы решит прогрессивное налогообложение

Сенатор: прогрессивная шкала НДФЛ ответит на запрос общества на социальную справедливость

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Введение прогрессивного налогообложения в России отвечает запросу общества на социальную справедливость, считает замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
Общество воспримет абсолютно нормально переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.
"Введение прогрессивной шкалы подоходного налога естественный результат развития налоговой системы страны. Налоговая система России за последние годы претерпевала ряд изменений, которые прежде всего реагировали на текущую экономическую ситуацию. Изменения налогов не только выполняли фискальные задачи, но также очень часто и задачи экономического стимулирования", - сказал сенатор РИА Новости.
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По его словам, в этом плане текущая система подоходного налогообложения стала заложником желания государства максимально отбелить доходы. При этом именно НДФЛ является одной из главных доходных статей региональных и местных бюджетов.
"В нашем обществе существует очень острый запрос на справедливость, и в этом плане сохранение плоской шкалы неоднократно вызывало серьезные дискуссии. В этом плане введение прогрессивного налогообложения решает одновременно несколько задач: с одной стороны, оно балансирует налоговые доходы, с другой, отвечает запросу общества на социальную справедливость, обеспечивает дополнительные доходы именно тех уровней бюджетов, на которых лежат наибольшие социальные обязательства", - заключил Шендерюк-Жидков.
 
НалогиРОССИЯпрогрессивная шкала НДФЛСовфед
 
 
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