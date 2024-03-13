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В ГД призвали доработать проект о приоритете уплаты налогов банкротами - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В ГД призвали доработать проект о приоритете уплаты налогов банкротами
В ГД призвали доработать проект о приоритете уплаты налогов банкротами - 13.03.2024, ПРАЙМ
В ГД призвали доработать проект о приоритете уплаты налогов банкротами
Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за доработку правительственного законопроекта, направленного на урегулирование вопросов, связанных с очередностью... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T11:48+0300
2024-03-13T11:48+0300
налоги
госдума
налогообложение
банкротство
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за доработку правительственного законопроекта, направленного на урегулирование вопросов, связанных с очередностью удовлетворения требований об уплате налогов и иных обязательных платежей в деле о банкротстве компаний. Зампред комитета Аркадий Свистунов (ЛДПР) сообщил, что против предложенной редакции выступают банки, в том числе системно значимые, поскольку им придется пересматривать в значительной степени порядок резервирования при кредитовании, что "отразится и на ставках по кредитованию". Госкорпорации и крупные производители тоже видят в случае принятия закона "значительное ухудшение условий кредитования для них", отметил он. Позиция Банка России "тоже не является, скажем так, поддерживающей", заметил депутат. Кроме того, при распределении платежей при реализации залогового имущества предлагается достаточно серьезный пересмотр правил сложившихся гражданского оборота, что требует, как минимум, консультаций с комитетом по госстроительству и законодательству, полагает Свистунов. "В таком виде принимать нельзя, нужно его дорабатывать", - согласен член комитета по финрынку Владимир Сенин ("Единая Россия"). "И самое главное – налоговые поступления могут уменьшиться", - заявил глава комитета Анатолий Аксаков, "Справедливая Россия – За правду". Таким образом, законопроект требует серьезной доработки и комитетом "в такой редакции не поддерживается", резюмировал он. Документ вносит изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)", касающиеся приоритетности уплаты компаниями-банкротами налогов, в том числе за имущество, реализованное на торгах. Возникшие в ходе банкротства налоги предлагается отнести к текущим обязательствам, погашаемым до выполнения требований реестровых кредиторов. При этом предусматривается погашение текущих и реестровых платежей по НДФЛ, а также страховых взносов (в рамках единого тарифа) в составе требований кредиторов второй очереди после полной выплаты их требований по зарплате. Уплата же текущих обязательных платежей в процедуре банкротства должна производиться в пятую очередь текущих платежей. Также при наличии требований реестровых кредиторов первой и второй очереди вводится "механизм замещения". Выплату такой задолженности можно будет осуществлять за счет средств на уплату текущих требований по налогу на прибыль от реализации конкурсной массы. Причем с исключением соответствующих обязательных платежей из числа текущих и включением их в первую или вторую очередь реестра требований кредиторов. Законопроект также содержит перечень налогов, которые должны уплачиваться преимущественно и за счет денежных средств от продажи заложенного имущества должника. К ним отнесены налоги на имущество организаций и физлиц, земельный и транспортный налоги, а также иные налоги при условии, что объектом налогообложения признается заложенное имущество.
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госдума, налогообложение, банкротство
Налоги, Госдума, налогообложение, банкротство
11:48 13.03.2024
 
В ГД призвали доработать проект о приоритете уплаты налогов банкротами

Комитет ГД: проект о приоритете уплаты налогов компаниями-банкротами нужно доработать

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку выступил за доработку правительственного законопроекта, направленного на урегулирование вопросов, связанных с очередностью удовлетворения требований об уплате налогов и иных обязательных платежей в деле о банкротстве компаний.
Зампред комитета Аркадий Свистунов (ЛДПР) сообщил, что против предложенной редакции выступают банки, в том числе системно значимые, поскольку им придется пересматривать в значительной степени порядок резервирования при кредитовании, что "отразится и на ставках по кредитованию". Госкорпорации и крупные производители тоже видят в случае принятия закона "значительное ухудшение условий кредитования для них", отметил он. Позиция Банка России "тоже не является, скажем так, поддерживающей", заметил депутат.
Кроме того, при распределении платежей при реализации залогового имущества предлагается достаточно серьезный пересмотр правил сложившихся гражданского оборота, что требует, как минимум, консультаций с комитетом по госстроительству и законодательству, полагает Свистунов. "В таком виде принимать нельзя, нужно его дорабатывать", - согласен член комитета по финрынку Владимир Сенин ("Единая Россия"). "И самое главное – налоговые поступления могут уменьшиться", - заявил глава комитета Анатолий Аксаков, "Справедливая Россия – За правду". Таким образом, законопроект требует серьезной доработки и комитетом "в такой редакции не поддерживается", резюмировал он.
Налоговый кодекс РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин допустил переход на прогрессивное налогообложение
07:27
Документ вносит изменения в закон "О несостоятельности (банкротстве)", касающиеся приоритетности уплаты компаниями-банкротами налогов, в том числе за имущество, реализованное на торгах. Возникшие в ходе банкротства налоги предлагается отнести к текущим обязательствам, погашаемым до выполнения требований реестровых кредиторов. При этом предусматривается погашение текущих и реестровых платежей по НДФЛ, а также страховых взносов (в рамках единого тарифа) в составе требований кредиторов второй очереди после полной выплаты их требований по зарплате.
Уплата же текущих обязательных платежей в процедуре банкротства должна производиться в пятую очередь текущих платежей. Также при наличии требований реестровых кредиторов первой и второй очереди вводится "механизм замещения". Выплату такой задолженности можно будет осуществлять за счет средств на уплату текущих требований по налогу на прибыль от реализации конкурсной массы. Причем с исключением соответствующих обязательных платежей из числа текущих и включением их в первую или вторую очередь реестра требований кредиторов.
Законопроект также содержит перечень налогов, которые должны уплачиваться преимущественно и за счет денежных средств от продажи заложенного имущества должника. К ним отнесены налоги на имущество организаций и физлиц, земельный и транспортный налоги, а также иные налоги при условии, что объектом налогообложения признается заложенное имущество.
 
НалогиГосдуманалогообложениебанкротство
 
 
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