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Аксаков рассказал о работе над проектом по прогрессивному налогообложению
Аксаков рассказал о работе над проектом по прогрессивному налогообложению - 13.03.2024, ПРАЙМ
Аксаков рассказал о работе над проектом по прогрессивному налогообложению
Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний, сообщил РИА Новости глава... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:30+0300
2024-03-13T16:30+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее в среду президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что "распределение налогового бремени должно быть более справедливым". "Работа уже ведется точно. (На уровне – ред.) Госдумы и правительства, понятно, что они будет плотно взаимодействовать. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс", - сказал Аксаков. С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов. Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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прогрессивная шкала ндфл, госдума, правительство рф, анатолий аксаков
Налоги, прогрессивная шкала НДФЛ, Госдума, Правительство РФ, Анатолий Аксаков
Аксаков рассказал о работе над проектом по прогрессивному налогообложению
Аксаков: ГД и правительство уже разрабатывают проект по прогрессивному налогообложению
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в среду президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России, заявив, что "распределение налогового бремени должно быть более справедливым".
"Работа уже ведется точно. (На уровне – ред.) Госдумы и правительства, понятно, что они будет плотно взаимодействовать. Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс", - сказал Аксаков.
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С инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями Путин выступил в послании Федеральному собранию. Он предложил модернизировать фискальную систему таким образом, чтобы обеспечивать необходимые ресурсы для выполнения общенациональных задач и региональных программ, сокращать неравенство как в целом в обществе, так и в развитии разных регионов.
Законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже подготовлены и будут представлены в правительство в этом году, их проработка будет вестись совместно с законодателями и бизнесом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.