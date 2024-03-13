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Доля новостроек в выдаче ипотеки достигла исторического минимума

Доля новостроек в выдаче ипотеки достигла исторического минимума - 13.03.2024, ПРАЙМ

Доля новостроек в выдаче ипотеки достигла исторического минимума

Доля новостроек в выдаче ипотеки в феврале 2024 года достигла исторического минимума — около 15%, подсчитали в сервисе Сбербанка "Домклик". | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:21+0300

2024-03-13T17:21+0300

2024-03-13T17:21+0300

россия

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новостройки

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Доля новостроек в выдаче ипотеки в феврале 2024 года достигла исторического минимума — около 15%, подсчитали в сервисе Сбербанка "Домклик". "Спрос на первичное жилье продолжает снижаться — 7,4 тысячи выдач за февраль. При этом доля новостроек в структуре выданной ипотеки достигла минимального значения за всю историю наблюдений (14,8%)", — указывается в сообщении сервиса. В нем уточняется, что число ипотечных сделок с новостройками к январю упало на 30%. Такая ситуация, по данным "Домклик", вызвана жесткими условиями для заемщиков. Кроме того, по-прежнему действуют ограничения в сегменте льготной ипотеки, которая охватывает большую часть рынка новостроек: доля льготных кредитов на первичном рынке в феврале была равна 93,8%. При этом число сделок с жильем на вторичном рынке и в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выросло в феврале на 26% (до 31,6 тысячи ипотек) и 31,6% (до 9,7 тысячи ипотек) соответственно, отмечается в сообщении. "Ограничения на первичном рынке и закономерное снижение спроса на строящееся жилье привели к росту доли вторичного рынка: показатель составил 62,8%. Это самый высокий показатель с августа 2023 года, когда выросла ключевая ставка. Сильнее всего доля вторичного рынка увеличилась в Вологодской (+19,1 процентного пункта с января), Волгоградской (+17,2 процентного пункта) и Пензенской (+16,2 процентного пункта) областях. В Москве и Санкт-Петербурге — на 13 и 11 процентных пунктов соответственно", — поясняется в сообщении. В нем добавляется, что число выдач ипотечных кредитов на рынке ИЖС вызвано приближающимся дачным сезоном. Доля этого сегмента ипотеки установила очередной рекорд — 19,3% (предыдущий рекорд был зафиксирован в январе — 16,3%). Наибольшие значения отмечены в Тыве (54,1%), Якутии (46,3%) и Хакасии (38%). "Мы полагаем, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти. В качестве ключевых факторов, которые способствуют ускорению развития этого рынка, можно выделить, во-первых, появление новых продуктов для покупателей, что в перспективе снизит рискованность приобретения этого типа недвижимости", — приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Домклик" Алексея Лейпи.Он добавил, что в настоящее время активно обсуждаются новые законы, в частности, законопроект об эскроу-счетах, налоговые льготы для застройщиков, упрощение процедуры получения разрешений.

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россия, недвижимость, новостройки