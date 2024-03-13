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В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия - 13.03.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
Слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Запада являются адекватным ответом на неадекватное... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:06+0300
2024-03-13T10:40+0300
вооружения
россия
ядерная угроза
запад
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Запада являются адекватным ответом на неадекватное поведение западных стран. Такое мнение выразил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с агентством РИА Новости."Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договоренностей", - отметил парламентарий.Ранее российский лидер заявил, что с военно-технической точки зрения Москва готова к ядерной войне, все системы постоянно находятся в боевой готовности.Кроме того, сказал он, ядерная триада страны является более современной, нежели триады других государств, подчеркнув, что все компоненты стратегических ядерных сил есть только у Москвы и Вашингтона.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.
https://1prime.ru/20240313/voyna-846235747.html
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россия, ядерная угроза, запад, новости
Вооружения, РОССИЯ, ядерная угроза, ЗАПАД, Новости
10:06 13.03.2024 (обновлено: 10:40 13.03.2024)
 
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

Депутат о словах Путина о ядерном оружии: адекватный ответ неадекватному поведению Запада

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Запада являются адекватным ответом на неадекватное поведение западных стран. Такое мнение выразил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с агентством РИА Новости.
"Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договоренностей", - отметил парламентарий.
Ранее российский лидер заявил, что с военно-технической точки зрения Москва готова к ядерной войне, все системы постоянно находятся в боевой готовности.
Президент РФ В. Путин на встрече с победителями конкурса управленцев Лидеры России - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Путин ответил на вопрос о готовности России к ядерной войне
05:57
Кроме того, сказал он, ядерная триада страны является более современной, нежели триады других государств, подчеркнув, что все компоненты стратегических ядерных сил есть только у Москвы и Вашингтона.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.
 
ВооруженияРОССИЯядерная угрозаЗАПАДНовости
 
 
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