https://1prime.ru/20240313/nuclear-846243235.html

В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

Слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Запада являются адекватным ответом на неадекватное... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:06+0300

2024-03-13T10:06+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в ответ на угрозы со стороны Запада являются адекватным ответом на неадекватное поведение западных стран. Такое мнение выразил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев в беседе с агентством РИА Новости."Адекватный ответ Путина на неадекватное поведение Запада, устойчиво создающего угрозы России все последние годы. Жизнь показала, что язык силы там понимают быстрее, чем язык договоренностей", - отметил парламентарий.Ранее российский лидер заявил, что с военно-технической точки зрения Москва готова к ядерной войне, все системы постоянно находятся в боевой готовности.Кроме того, сказал он, ядерная триада страны является более современной, нежели триады других государств, подчеркнув, что все компоненты стратегических ядерных сил есть только у Москвы и Вашингтона.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.

https://1prime.ru/20240313/voyna-846235747.html

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россия, ядерная угроза, запад, новости