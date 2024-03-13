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В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240313/odkb-846251753.html
В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ - 13.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ
Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:07+0300
2024-03-13T13:07+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - заметил пресс-секретарь президента.Ранее Пашинян отмечал, что Ереван покинет ОДКБ в том случае, если организация не ответит на вопросы Армении о суверенной территории.Членство Армении в ОДКБ заморожено с 22 февраля 2024 года. Как объяснял такое решение Пашинян, условия договора о коллективной безопасности в отношении Еревана якобы не выполнялись, особенно в 2021–2022 года.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте.
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армения, россия, одкб, новости
Политика, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОДКБ, Новости
13:07 13.03.2024
 
В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Песков о заявлениях Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ: предстоит большая работа

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - заметил пресс-секретарь президента.
Ранее Пашинян отмечал, что Ереван покинет ОДКБ в том случае, если организация не ответит на вопросы Армении о суверенной территории.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
Вчера, 12:56
Членство Армении в ОДКБ заморожено с 22 февраля 2024 года. Как объяснял такое решение Пашинян, условия договора о коллективной безопасности в отношении Еревана якобы не выполнялись, особенно в 2021–2022 года.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте.
 
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