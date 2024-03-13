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В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле оценили заявление Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ

Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T13:07+0300

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2024-03-13T13:07+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Москва слышала заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, предстоит большая работа, нужны контакты для прояснения ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр", - заметил пресс-секретарь президента.Ранее Пашинян отмечал, что Ереван покинет ОДКБ в том случае, если организация не ответит на вопросы Армении о суверенной территории.Членство Армении в ОДКБ заморожено с 22 февраля 2024 года. Как объяснял такое решение Пашинян, условия договора о коллективной безопасности в отношении Еревана якобы не выполнялись, особенно в 2021–2022 года.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте.

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