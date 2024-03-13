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Россиянам назвали лучшие города для жизни на пенсии

Россиянам назвали лучшие города для жизни на пенсии - 13.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали лучшие города для жизни на пенсии

Более трети опрошенных россиян выразили желание переехать в другой город после выхода на пенсию, причем особую привлекательность пердставляют собой Сочи,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T11:17+0300

2024-03-13T11:17+0300

2024-03-13T11:17+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Более трети опрошенных россиян выразили желание переехать в другой город после выхода на пенсию, причем особую привлекательность пердставляют собой Сочи, Краснодар, Кисловодск, говорится в исследовании "СберНПФ" и "Работа.ру", данные которого приводит "Российская газета".Согласно данным исследования, основным фактором для переезда 66 процентов россиян считают благоприятный климат. Более половины опрошенных указали на благоустроенность региона, а 46 процентов выразили предпочтение жить у моря.Касательно финансовых аспектов, менее половины опрошенных (48 процентов) планируют использовать собственные средства для переезда, в то время как 37 процентов сначала продадут недвижимость в своем родном городе. Некоторые намерены полагаться на средства, полученные от пенсии и инвестиций (6 процентов), в то время как 4 процента надеются на доходы от бизнеса.Тем не менее, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец отметил, что не все пенсионеры могут себе позволить продать недвижимость в своем родном городе, чтобы купить квартиру у моря. "У нас образцом считают западных пенсионеров, которые в старости ездят по миру и ни в чем себе не отказывают <...> проблема в том, что культура долгосрочного накопления в России пока не прижилась и, к сожалению, не похоже, что она приживется среди широких масс хотя бы в ближайшие годы. Так что на переезд к морю могут пока рассчитывать немногие, кто старается делать накопления", - заметил эксперт.Кроме того, стоимость жилья на вторичном рынке в Сочи и в Москве различается. В Сочи за год цены выросли на 22,7 процента , достигнув 287,2 тыс. рублей за квадратный метр. В то же время, в Москве цены выросли всего на 0,4 процента, достигнув 256 тыс. рублей за квадратный метр. Застройка нового жилья в Сочи также стала дороже - на 38 процентов, цена за квадратный метр составила 344,5 тыс. рублей.

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россия, переезд, новости