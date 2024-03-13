https://1prime.ru/20240313/peskov-846252621.html
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере - 13.03.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:23+0300
2024-03-13T13:23+0300
2024-03-13T13:23+0300
экономика
россия
дмитрий песков
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_0b66169f185e8699f16eaa3aee367c0f.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, российское общество должно позитивно отреагировать на введение системы прогрессивного налогообложения , так как это позволит уменьшить нагрузку на многодетные семьи."Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента России заметил, что принцип справедливости подразумевает то, что люди, которые зарабатывают меньше, должны платить меньше, а те, кому доступны большие доходы, должны платить больше. Такие принципы считаются базовыми для обеспечения справедливости в налоговой системе, заключил Песков.
https://1prime.ru/20240306/moshenniki-845972569.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d77231dc527e82aade663d3a885be5fa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, новости
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Песков: основные модальности изменений в налоговой сфере разработают ГД и правительство
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российское общество должно позитивно отреагировать на введение системы прогрессивного налогообложения , так как это позволит уменьшить нагрузку на многодетные семьи.
"Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется", - отметил Песков.
Раскрыта хитрая схема обмана россиян с "новым налогом"
Пресс-секретарь президента России заметил, что принцип справедливости подразумевает то, что люди, которые зарабатывают меньше, должны платить меньше, а те, кому доступны большие доходы, должны платить больше. Такие принципы считаются базовыми для обеспечения справедливости в налоговой системе, заключил Песков.