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Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере

Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере - 13.03.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере

Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T13:23+0300

2024-03-13T13:23+0300

2024-03-13T13:23+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, российское общество должно позитивно отреагировать на введение системы прогрессивного налогообложения , так как это позволит уменьшить нагрузку на многодетные семьи."Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента России заметил, что принцип справедливости подразумевает то, что люди, которые зарабатывают меньше, должны платить меньше, а те, кому доступны большие доходы, должны платить больше. Такие принципы считаются базовыми для обеспечения справедливости в налоговой системе, заключил Песков.

https://1prime.ru/20240306/moshenniki-845972569.html

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россия, дмитрий песков, новости