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Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере - 13.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере - 13.03.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере
Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:23+0300
2024-03-13T13:23+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, российское общество должно позитивно отреагировать на введение системы прогрессивного налогообложения , так как это позволит уменьшить нагрузку на многодетные семьи."Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента России заметил, что принцип справедливости подразумевает то, что люди, которые зарабатывают меньше, должны платить меньше, а те, кому доступны большие доходы, должны платить больше. Такие принципы считаются базовыми для обеспечения справедливости в налоговой системе, заключил Песков.
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россия, дмитрий песков, новости
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
13:23 13.03.2024
 
Песков прокомментировал слова Путина об изменениях в налоговой сфере

Песков: основные модальности изменений в налоговой сфере разработают ГД и правительство

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Основные изменения в налоговой сфере будут разработаны и предложены Государственной Думой и правительством России, заявил официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российское общество должно позитивно отреагировать на введение системы прогрессивного налогообложения , так как это позволит уменьшить нагрузку на многодетные семьи.
"Президент говорил о справедливости налогообложения, и речь шла о том, что именно основные модальности и уже технологию этого, целесообразную для нынешнего момента, должны предложить наши народные избранники из Госдумы, а также кабинет (министров – ред.), собственно, проработка чего сейчас и ведется", - отметил Песков.
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Пресс-секретарь президента России заметил, что принцип справедливости подразумевает то, что люди, которые зарабатывают меньше, должны платить меньше, а те, кому доступны большие доходы, должны платить больше. Такие принципы считаются базовыми для обеспечения справедливости в налоговой системе, заключил Песков.
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий ПесковНовости
 
 
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