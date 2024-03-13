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Президент Польши заявил об угрозе со стороны России, пишут СМИ

Президент Польши заявил об угрозе со стороны России, пишут СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ

Президент Польши заявил об угрозе со стороны России, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин нападет на другие государства, если Россия победит в конфликте на Украине, поэтому Соединенным Штатам необходимо скорее одобрить | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T11:44+0300

2024-03-13T11:44+0300

2024-03-13T11:52+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин нападет на другие государства, если Россия победит в конфликте на Украине, поэтому Соединенным Штатам необходимо скорее одобрить помощь Киеву, заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Bloomberg Television."Мы - народ, который несколько раз был порабощен Россией. Если Россия выиграет войну на Украине, она нападет еще раз", - сказал он.Ранее Дуда вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском прибыли в США по случаю 25-й годовщины членства Польши в НАТО. Польский президент повторил свои призывы к членам альянса повысить свои обязательства по расходам на оборону. Байден, в свою очередь, похвалил Польшу за то, что она тратит на оборону почти 4% своего валового внутреннего продукта, что вдвое превышает порог в 2%, установленный для всех стран-членов НАТО.Согласно изданию Bloomberg, США, Польша и другие союзники Украины пытаются оказать Киеву дополнительную помощь, поскольку конфликт идет уже третий год, а запасы оружия в стране сокращаются.Ранее Путин в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. По словам российского лидера, тема "российской угрозы" раскручивается США, которые опасаются потерять статус "хозяина" на Европейском континенте.Белый дом объявил о выделении 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, что стало последней попыткой администрации Байдена добиться помощи в условиях, когда конгресс зашел в тупик. Помощь США застопорилась, поскольку республиканцы используют просьбу Байдена в качестве рычага, чтобы заставить его пойти на уступки во внутренних спорах по поводу иммиграционной и пограничной политики.

https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846240481.html

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