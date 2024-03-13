https://1prime.ru/20240313/pravitelstvo-846237894.html

Путин оценил работу правительства Мишустина

Путин оценил работу правительства Мишустина - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин оценил работу правительства Мишустина

Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T07:56+0300

2024-03-13T07:56+0300

2024-03-13T07:57+0300

экономика

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина, но кабмин работает удовлетворительно. "Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно", - сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, сохранится ли кабмин в случае его победы. Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.

https://1prime.ru/20240312/mishustin-846218552.html

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владимир путин, михаил мишустин