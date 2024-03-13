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Путин оценил работу правительства Мишустина
Путин оценил работу правительства Мишустина - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин оценил работу правительства Мишустина
Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T07:56+0300
2024-03-13T07:56+0300
2024-03-13T07:57+0300
экономика
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина, но кабмин работает удовлетворительно. "Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно", - сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, сохранится ли кабмин в случае его победы. Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.
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владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин оценил работу правительства Мишустина
Путин: правительство Мишустина работает вполне удовлетворительно
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас говорить некорректно, сохранится ли в случае его победы на выборах правительство премьер-министра Михаила Мишустина, но кабмин работает удовлетворительно.
"Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов. Мне кажется, сейчас это просто некорректно. Но в целом правительство работает, как мы видим, результаты же очевидные, это объективные данные, работает вполне удовлетворительно", - сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос, сохранится ли кабмин в случае его победы.
Правительство Мишустина было сформировано в январе 2020 года.
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