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Путин рассказал, как ракеты "Авангард" обнулили вложения США в систему ПРО
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" обнулили вложения США в систему ПРО - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" обнулили вложения США в систему ПРО
Созданные в России межконтинентальные ракеты "Авангард" фактически лишили смысла все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), рассказал президент... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T11:33+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Созданные в России межконтинентальные ракеты "Авангард" фактически лишили смысла все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), рассказал президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости."Вот если посчитать сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны - "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", - подчеркнул глава государства.Кроме того, Путин добавил, что опыт с созданием ракет "Авангард" показал, в каком направлении нужно двигаться и дальше. Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что ракеты "Авангард" уже стоят на вооружении у российской армии.Ранее британское издание Daily Mail писало, что "Авангард" является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Как отмечалось в материалах, комплекс способен поразить за 30 минут множество целей, может быть запущен из-за пределов атмосферы земли. кроме того, признавало издание, у запада нет вооружений, способных остановить "Авангард".
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россия, сша, оборона
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" обнулили вложения США в систему ПРО
Путин: созданием ракет "Авангард" Россия обнулила вложения США в систему ПРО
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Созданные в России межконтинентальные ракеты "Авангард" фактически лишили смысла все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), рассказал президент России Владимир Путин в ходе интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1"
и РИА Новости.
"Вот если посчитать сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны - "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, Путин добавил, что опыт с созданием ракет "Авангард" показал, в каком направлении нужно двигаться и дальше.
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
Путин в ходе послания Федеральному собранию заявлял, что ракеты "Авангард" уже стоят на вооружении у российской армии.
Ранее британское издание Daily Mail писало, что "Авангард" является единственным в своем роде оружием и представляет серьезную опасность для потенциального врага. Как отмечалось в материалах, комплекс способен поразить за 30 минут множество целей, может быть запущен из-за пределов атмосферы земли. кроме того, признавало издание, у запада нет вооружений, способных остановить "Авангард".