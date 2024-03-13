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Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам
Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам
В будущем у России должна быть более самодостаточная и технологичная экономика, которая основана на научных достижениях, искусственном интеллекте, генетике,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:17+0300
2024-03-13T08:43+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В будущем у России должна быть более самодостаточная и технологичная экономика, которая основана на научных достижениях, искусственном интеллекте, генетике, рассказал президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какую страну он хотел бы оставить внукам."Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, основанной на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее", - сказал глава государства.Кроме того, он добавил, что современные технологии также очень нужны в сфере сельского хозяйства. По его словам, этот сектор экономики и так активно развивается в России, но благодаря инновационному прогрессу он будет развиваться еще активнее.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
08:17 13.03.2024 (обновлено: 08:43 13.03.2024)
 
Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам

Путин о будущем России: безопасность, новые технологии, искусственный интеллект, генетика

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В будущем у России должна быть более самодостаточная и технологичная экономика, которая основана на научных достижениях, искусственном интеллекте, генетике, рассказал президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какую страну он хотел бы оставить внукам.
"Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, основанной на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее", - сказал глава государства.
Кроме того, он добавил, что современные технологии также очень нужны в сфере сельского хозяйства. По его словам, этот сектор экономики и так активно развивается в России, но благодаря инновационному прогрессу он будет развиваться еще активнее.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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