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Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам

Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, какую Россию он хотел бы оставить внукам

В будущем у России должна быть более самодостаточная и технологичная экономика, которая основана на научных достижениях, искусственном интеллекте, генетике,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:17+0300

2024-03-13T08:17+0300

2024-03-13T08:43+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В будущем у России должна быть более самодостаточная и технологичная экономика, которая основана на научных достижениях, искусственном интеллекте, генетике, рассказал президент страны Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какую страну он хотел бы оставить внукам."Но будущее за детьми, поэтому я уже говорил о программах в сфере материнства и детства. Но все это только на базе экономики делается. Я рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, основанной на современных достижениях науки, техники, информационных технологиях, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее", - сказал глава государства.Кроме того, он добавил, что современные технологии также очень нужны в сфере сельского хозяйства. По его словам, этот сектор экономики и так активно развивается в России, но благодаря инновационному прогрессу он будет развиваться еще активнее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин