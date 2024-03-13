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Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику
Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику
Российскую экономику хорошо разгоняет оборонная промышленность, но в этой области необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:45+0300
2024-03-13T08:45+0300
2024-03-13T08:45+0300
россия
владимир путин
расходы на оборону
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российскую экономику хорошо разгоняет оборонная промышленность, но в этой области необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, рассказал президент Росси Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву в интервью для "России 1" и РИА Новости. "Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это ввиду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил глава государства.Кроме того, Путин подчеркнул, что во времена СССР "никто не считал" расходов в "оборонке" и "не гнался за эффективностью". По ег словам, во времена Советского союза оборонные расходы "составляли порядка 13% ВВП страны", а в текущем году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В этой связи Путин отметил, что в этом году расходы на оборонную промышленность в сравнении с прошлым годом выросли на 2,8%, однако критическим такой рост назвать нельзя. Он резюмировал, что важно получать максимальную отдачу от каждого вложенного в "оборонку" рубля.
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россия, владимир путин, расходы на оборону
РОССИЯ, Владимир Путин, расходы на оборону
Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику
Путин: "оборонка" разгоняет экономику России, но необходимо соблюдать баланс
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российскую экономику хорошо разгоняет оборонная промышленность, но в этой области необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, рассказал президент Росси Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву в интервью для "России 1" и РИА Новости.
"Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это ввиду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил глава государства.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во времена СССР "никто не считал" расходов в "оборонке" и "не гнался за эффективностью". По ег словам, во времена Советского союза оборонные расходы "составляли порядка 13% ВВП страны", а в текущем году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
В этой связи Путин отметил, что в этом году расходы на оборонную промышленность в сравнении с прошлым годом выросли на 2,8%, однако критическим такой рост назвать нельзя. Он резюмировал, что важно получать максимальную отдачу от каждого вложенного в "оборонку" рубля.