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Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику

Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, что "разгоняет" российскую экономику

Российскую экономику хорошо разгоняет оборонная промышленность, но в этой области необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T08:45+0300

2024-03-13T08:45+0300

2024-03-13T08:45+0300

россия

владимир путин

расходы на оборону

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российскую экономику хорошо разгоняет оборонная промышленность, но в этой области необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции, рассказал президент Росси Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву в интервью для "России 1" и РИА Новости. "Оборонные расходы разгоняют экономику, они её делают более энергичной, но здесь, конечно, есть свои ограничители, мы это понимаем. Этот извечный вопрос - что выгоднее пушки или масло – мы имеем это ввиду, хотя повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь", - отметил глава государства.Кроме того, Путин подчеркнул, что во времена СССР "никто не считал" расходов в "оборонке" и "не гнался за эффективностью". По ег словам, во времена Советского союза оборонные расходы "составляли порядка 13% ВВП страны", а в текущем году в России они составляют 6,8%, согласно статистике Стокгольмского международного института исследования проблем мира. В этой связи Путин отметил, что в этом году расходы на оборонную промышленность в сравнении с прошлым годом выросли на 2,8%, однако критическим такой рост назвать нельзя. Он резюмировал, что важно получать максимальную отдачу от каждого вложенного в "оборонку" рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, расходы на оборону