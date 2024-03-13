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Зарубежные СМИ увидели в словах Путина "серьезное предупреждение" Западу - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Зарубежные СМИ увидели в словах Путина "серьезное предупреждение" Западу
Зарубежные СМИ увидели в словах Путина "серьезное предупреждение" Западу - 13.03.2024, ПРАЙМ
Зарубежные СМИ увидели в словах Путина "серьезное предупреждение" Западу
Ряд ведущих западных СМИ обратили особое внимание на заявление президента России Владимира Путина о готовности российской стороны использовать ядерное оружие в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:07+0300
2024-03-13T12:07+0300
россия
владимир путин
новости
запад
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ряд ведущих западных СМИ обратили особое внимание на заявление президента России Владимира Путина о готовности российской стороны использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства, расценив его в качестве "серьезного пердупреждения".Ранее в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым российский лидер заявил, что с военно-технической точки зрения Москва готова к ядерной войне, все системы постоянно находятся в боевой готовности.Согласно британскому изданию Express, "Путин выступил с серьезным предупреждением". Кроме того, российский лидер заявил о намерении России разместить российские войска у границы с Финляндией, что усилило напряженность отношений с Западом. Британские газеты Independent и Telegraph, а также американские СМИ, включая TIME, CNN и Washington Post, также отметили заявление о готовности к ядерной войне, однако CNN отметил, что в словах российского лидера не было упоминания "неизбежности" такой ситуации.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.
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россия, владимир путин, новости, запад
РОССИЯ, Владимир Путин, Новости, ЗАПАД
12:07 13.03.2024
 
Зарубежные СМИ увидели в словах Путина "серьезное предупреждение" Западу

Зарубежные СМИ увидели в словах Путина о ядерном оружии "серьезное предупреждение" Западу

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ряд ведущих западных СМИ обратили особое внимание на заявление президента России Владимира Путина о готовности российской стороны использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства, расценив его в качестве "серьезного пердупреждения".
Ранее в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым российский лидер заявил, что с военно-технической точки зрения Москва готова к ядерной войне, все системы постоянно находятся в боевой готовности.
Согласно британскому изданию Express, "Путин выступил с серьезным предупреждением". Кроме того, российский лидер заявил о намерении России разместить российские войска у границы с Финляндией, что усилило напряженность отношений с Западом.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
В Госдуме прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
10:06
Британские газеты Independent и Telegraph, а также американские СМИ, включая TIME, CNN и Washington Post, также отметили заявление о готовности к ядерной войне, однако CNN отметил, что в словах российского лидера не было упоминания "неизбежности" такой ситуации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу называл поддержание на самом высоком уровне боеготовности российской ядерной триады одной из ключевых задач Вооруженных сил.
 
РОССИЯВладимир ПутинНовостиЗАПАД
 
 
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